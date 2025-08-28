Общество

ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова

Псковская Лента Новостей очень любит свое дело и родной регион, заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова на на торжественном приеме в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

«Хочу поприветствовать всех присутствующих и прежде всего именинников, виновников торжества, которые сегодня отмечают такой красивый юбилей. Это свидетельство вашего высокого профессионализма, высокой гражданской ответственности перед людьми, потому что взять на себя смелость создать медийную компанию, которая бы удержалась четверть века, это непросто. Это достойно уважения и благодарности», - начала свое выступление Вера Емельянова.

Она отметила, что правительство области открыто взаимодействует со СМИ. «Это залог успеха и решения проблем. Поэтому я рада, что в этом зале присутствуют министры правительства Псковской области, депутаты, бизнесмены и, собственно, все те, кто решает проблемы региона», - заметила вице-губернатор и подчеркнула, что ПЛН помогает делать это быстрее, качественнее и существенно ускоряет, повышает эффективность всех тех проектов, которые реализуют в Псковской области.

«Залог вашего успеха в том, что вы очень любите свою землю, очень любите свое дело, очень любите людей, с которыми вы взаимодействуете, для которых вы говорите каждый день на всех языках СМИ», - добавила Вера Емельянова.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.