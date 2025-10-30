День в истории ПЛН. 31 октября

2007 год. В Пскове найден труп похищенной студентки, задержан подозреваемый в убийстве

Именно в этот день сотрудниками УБОП был задержан подозреваемый в похищении и убийстве студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой. Это мужчина 1982 года рождения.

Как сообщили в Следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области, труп девушки был обнаружен в сарае в одном из районов Пскова. Задержанный по подозрению в похищении и убийстве мужчина имеет несколько судимостей, последняя – за разбой. В ходе обысков у него была обнаружена часть денег, внесенных в качестве выкупа за девушку, остальную часть он успел потратить на выплаты долгов и другие расходы.

19-летняя Екатерина Ловкова пропала 25 октября 2007 года, она ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели 25 октября 2007, около 16.30-17.00, у здания Политехнического института в Пскове на улице Льва Толстого.

У матери убитой в Пскове студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой требовали выкуп за дочь.

5 октября, к матери Екатерины Ловковой обратились неизвестные с требованием определенной суммы денежных средств в обмен на освобождение дочери. В следственном управлении сразу же была создана специальная следственная группа, подключены сотрудники УБОП и уголовного розыска.

В итоге мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой, дал признательные показания.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 126, часть 2, пункт «з» УК РФ «Похищение человека из корыстных побуждений». Однако в дальнейшем преступление, совершенное подозреваемым, будет квалифицироваться по более тяжким статьям, в частности, «Убийство» и «Вымогательство».

По предварительным данным следствия, похитивший Катю Ловкову мужчина убил ее еще до требования выкупа.

2011 год. Человечество перешагнуло исторический рубеж: родился семимиллиардный житель Земли

Последний день октября 2011 года вошел в историю как условный «день рождения» семимиллиардного жителя Земли - именно 31 октября Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) выбрал в качестве дня, когда человечество официально разменяло восьмой миллиард. Местом глобального изменения демографической ситуации ООН решила назначить российский Калининград.

Как сообщал Первый канал, семимиллиардным жителем стал мальчик Пётр, который появился на свет в 00.02 по московскому времени в одном из перинатальных центров города.

Хотя «по привычке» мы относимся к преодолению этого рубежа трепетно, последние прогнозы ученых показывают, что в ближайшем будущем подобные рекорды будут фиксироваться все чаще. Шестимиллиардный ребенок родился 26 лет назад - в Сараеве. До 1 миллиарда человечество «добралось» лишь в 1804 году, а на то, чтобы удвоить этот показатель, ушло лишь 125 лет. В целом за два с небольшим столетия, с 1800 по 2011 год, количество людей, населяющих нашу планету, выросло в семь раз.

Однако тогда, по оценкам ООН, всего через 40 лет, к 2050 году численность мирового населения будет составлять 9,3 миллиарда человек, а к концу столетия это число превысит отметку в 10 миллиардов.

В 2024 году количество населения на земле составило 8,142 миллиарда.

2015 год. На борту разбившегося в Египте российского лайнера находился заместитель главы Пскова Александр Копылов

Российский гражданский самолет Airbus-321 потерпел крушение в Египте 31 октября десять лет назад. Лайнер Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.21 мск. По неподтвержденным данным, он разбился в Северном Синае.