День в истории ПЛН. 31 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 31 октября в разные годы.
23 года назад псковский губернатор Евгений Михайлов встретился с представителями корпорации «Макдоналдс» в России.
Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Владимир Моисеев и главный архитектор области Владимир Бессонов, сообщает пресс-служба областной администрации.
С директором по развитию «Макдональдс» Константином Ажаевым было согласовано месторасположение будущего ресторана – площадка на пересечении Рижского проспекта, улицы Горького и улицы Конной, а также представлены эскизы здания «псковского» Макдоналдса. Как отметил директор по развитию, единообразия зданий сети ресторанов Макдоналдс не существует. Каждое из них должно гармонично вписываться в архитектурный облик того города, в котором ресторан строится. Единственное, что делает его отличным от других сооружений – это логотип компании, торговая марка, единая для всех закусочных и ресторанов Макдоналдс.
В ходе встречи Владимир Моисеев высказал пожелание привлечь на строительство ресторана псковских строителей, а также применять здесь местные строительные материалы. В свою очередь, представители кампании отметили, что на строительстве ресторанов, как правило, субподрядчиками выступают местные строительные организации, приветствуется и применение местных стройматериалов. Сейчас основная работа будет сосредоточена на согласовании проекта здания и окончательном определении места постройки ресторана с мэрией Пскова. Губернатор Евгений Михайлов дал указание главному Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ области обеспечить необходимую помощь в реализации этого проекта.
26 марта 2015 года началось строительство. В основание первого в Пскове ресторана «Макдоналдс» на ул. Коммунальной, 41 26 марта заложили капсулу с посланием потомкам.
Сам ресторан открылся в Пскове 28 февраля 2016 года.
Именно в этот день сотрудниками УБОП был задержан подозреваемый в похищении и убийстве студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой. Это мужчина 1982 года рождения.
Как сообщили в Следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области, труп девушки был обнаружен в сарае в одном из районов Пскова. Задержанный по подозрению в похищении и убийстве мужчина имеет несколько судимостей, последняя – за разбой. В ходе обысков у него была обнаружена часть денег, внесенных в качестве выкупа за девушку, остальную часть он успел потратить на выплаты долгов и другие расходы.
19-летняя Екатерина Ловкова пропала 25 октября 2007 года, она ушла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели 25 октября 2007, около 16.30-17.00, у здания Политехнического института в Пскове на улице Льва Толстого.
У матери убитой в Пскове студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой требовали выкуп за дочь.
5 октября, к матери Екатерины Ловковой обратились неизвестные с требованием определенной суммы денежных средств в обмен на освобождение дочери. В следственном управлении сразу же была создана специальная следственная группа, подключены сотрудники УБОП и уголовного розыска.
В итоге мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве студентки Псковского политехнического института Екатерины Ловковой, дал признательные показания.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 126, часть 2, пункт «з» УК РФ «Похищение человека из корыстных побуждений». Однако в дальнейшем преступление, совершенное подозреваемым, будет квалифицироваться по более тяжким статьям, в частности, «Убийство» и «Вымогательство».
По предварительным данным следствия, похитивший Катю Ловкову мужчина убил ее еще до требования выкупа.
Последний день октября 2011 года вошел в историю как условный «день рождения» семимиллиардного жителя Земли - именно 31 октября Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) выбрал в качестве дня, когда человечество официально разменяло восьмой миллиард. Местом глобального изменения демографической ситуации ООН решила назначить российский Калининград.
Как сообщал Первый канал, семимиллиардным жителем стал мальчик Пётр, который появился на свет в 00.02 по московскому времени в одном из перинатальных центров города.
Хотя «по привычке» мы относимся к преодолению этого рубежа трепетно, последние прогнозы ученых показывают, что в ближайшем будущем подобные рекорды будут фиксироваться все чаще. Шестимиллиардный ребенок родился 26 лет назад - в Сараеве. До 1 миллиарда человечество «добралось» лишь в 1804 году, а на то, чтобы удвоить этот показатель, ушло лишь 125 лет. В целом за два с небольшим столетия, с 1800 по 2011 год, количество людей, населяющих нашу планету, выросло в семь раз.
Однако тогда, по оценкам ООН, всего через 40 лет, к 2050 году численность мирового населения будет составлять 9,3 миллиарда человек, а к концу столетия это число превысит отметку в 10 миллиардов.
В 2024 году количество населения на земле составило 8,142 миллиарда.
Российский гражданский самолет Airbus-321 потерпел крушение в Египте 31 октября десять лет назад. Лайнер Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6.21 мск. По неподтвержденным данным, он разбился в Северном Синае.
На борту разбившегося в Египте российского лайнера находился заместитель главы Пскова Александр Копылов.
Александр Копылов летел из Египта с гражданской женой - сотрудницей отдела кадров городской Думы Еленой Мельниковой. Сообщалось, что российский пассажирский самолет «Когалымавиа», потерпевший катастрофу в Египте, упал в районе города Аль-Ариш в центральной части Синая. Спасатели обнаружили обломки самолета близ аэропорта города Аль-Ариш. Фюзеляж самолета полностью разрушен. Отпуск в Египте был подарком для жены заместителя главы Пскова Александра Копылова на ее день рождения.
Позднее стало известно, что среди 217 погибших пассажиров и семи членов экипажа были девять жителей Псковской области.
По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака в регионе был объявлен дополнительный день траура по погибшим авиакатастрофы в Египте.
В этот день памятник коту появился в центре Великих Лук. Бронзовую фигуру домашнего питомца установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионерской.
Автор скульптуры пожелал остаться неизвестным, однако сообщил, что этот кот может исполнять желания. Для этого нужно забросить монетку на выступ, если она останется наверху и не упадет, значит, желание сбудется.