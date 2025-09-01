Общество

Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов

От имени сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и от себя лично руководитель СУ СК РФ по региону генерал-майор юстиции Петр Крупеня поздравил коллектив редакции Псковской Ленты Новостей с 25-летием.

«Уважаемый Александр Михайлович (главный редактор ПЛН - ред.)! От всей души желаю вам и коллективу редакции дальнейшего процветания, творческого вдохновения, смелых проектов и новых побед. Пусть впереди будут еще многие десятилетия успехов, благодарных читателей и заслуженных признаний!» - сказал руководитель СУ СК.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

