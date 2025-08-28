АвтоМир / За рулём

Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам

Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дал руководитель автосалона «Лидер Авто» Виктор Румянцев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я бы рекомендовал новый автомобиль, все-таки новое - это новое. А так самое главное, чтобы автомобиль был от трех до пяти лет, на них самая бюджетная растаможка. Бывает, автомобили заказывают редкие, мы проговариваем нюансы, что такой автомобиль может быть сложнее продать, но иногда бывает и такое, что редкие автомобили тоже привозим», – сказал Виктор Румянцев.

Он привел пример подбора редких автомобилей под специфические заказы покупателей.

«К нам обратился человек. У него пять детей, мы его автомобиль приняли в зачет, а ему продали минивэн Honda. Он больше на автобус похож, в нем восемь или девять мест. Человек забрал. Это был автомобиль из Японии, с правым рулем. Человека устроило. Кому-то правый руль не подходит, но кто-то берет. Цена на данный автомобиль была ниже», – добавил Виктор Румянцев.

Напомним, автосалон «Лидер Авто» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей. Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+