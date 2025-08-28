Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам

Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дал руководитель автосалона «Лидер Авто» Виктор Румянцев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Я бы рекомендовал новый автомобиль, все-таки новое - это новое. А так самое главное, чтобы автомобиль был от трех до пяти лет, на них самая бюджетная растаможка. Бывает, автомобили заказывают редкие, мы проговариваем нюансы, что такой автомобиль может быть сложнее продать, но иногда бывает и такое, что редкие автомобили тоже привозим», – сказал Виктор Румянцев.
Он привел пример подбора редких автомобилей под специфические заказы покупателей.
