Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
инфографика регистрируем ТОС
Театральный ужин
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Псков летние террасы
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Задержание ректора ПсковГУ
МАФы Пскова и Великих Лук
нацпроект «Молодёжь и дети»
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 08.09.2025 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 18:550 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм. ВИДЕО 08.09.2025 18:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 6 сентября 08.09.2025 18:020 Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения 08.09.2025 17:540 День в истории ПЛН. 8 сентября
 
 
 
Самое популярное 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 01.09.2025 18:000 Рейтингомер: увольнение Бабинина, бегство из КПРФ и свинья от госмедиахолдинга 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 8 сентября

08.09.2025 17:54|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 8 сентября в разные годы.

 

2004 год. Одной из проблем города Пскова мэр Михаил Хоронен назвал гостиницы на берегу реки Великой

Одной из проблем города Пскова мэр Михаил Хоронен назвал две недостроенные гостиницы на берегу реки Великой, хотя это и не муниципальная собственность. Об этом мэр заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла 8 сентября в Пскове.

«На сегодняшний день после долгих судебных процессов область отсудила права на гостиницу «Интурист». В этом году областной администрацией будет найден инвестор, и реконструкция левого берега реки будет продолжена», - сообщил Михаил Хоронен.

Кроме того, он сказал, что гостиница, которая находится рядом с «Интуристом», была приобретена частной фирмой, которая уже приходила в городскую администрацию с проектом по реконструкции этого здания. «Мы надеемся, что так долго, как уже стоят эти два объекта, они больше стоять не будут», - заверил мэр.

Также он отметил, что в Пскове практически не осталось незавершенного производства, которое во многих городах есть, так как были ликвидированы недострои.

2005 год. Алексей Митрофанов презентует еще один порнофильм в Пскове

В четверг, 15 сентября, в Пскове пройдет презентация порнофильма «Юлия», в котором главными героями выступают президент Грузии Михаил Саакашвили и украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Об этом, как сообщает «Обозреватель», рассказал продюсер фильма депутат Госдумы России Алексей Митрофанов.

2008 год. Прошел кастинг участниц конкурса «Мисс Псков-2008»

В воскресенье, 7 сентября, прошел кастинг участниц конкурса «Мисс Псков-2008». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, результатом кастинга стал отбор 28 претенденток на звание самой красивой девушки Пскова.

В жюри кастинга вошли шоумен Николай Королев, певица Жаклин, певица Джана, главный редактор журнала «FIRST» Дмитрий Попов и главный балетмейстер конкурса Юлия Арсентьева.

Продюсер шоу Николай Королев отметил, что количество заявок, поданных на участие в конкурсе, первоначально было в несколько раз большим. Однако, по словам Королева, часть из подавших заявки псковичек отказались от участия в конкурсе сами, еще нескольким было отказано жюри.

С 9 сентября для претенденток на звание «Мисс Псков-2008» начнутся подготовительные тренировки для итогового шоу конкурса. Предполагается, что будет 2-3 этапа предварительного отбора.

Финал конкурса пройдет 14 ноября в клубе R-16.  До финала дойдут только 20 претенденток.

2018 год. В Дно началась масштабная стройка новой школы на 500 мест

В городе Дно началась масштабная стройка средней общеобразовательной школы на 500 мест. Корреспонденты газеты «Дновец» 7 сентября побывали на строительной площадке новой школы и побеседовали с директором по строительству ООО «ЕвроГазСтрой» Евгением Закапаевым. 

Как сообщил руководитель подрядной организации, «утвержденный график производства работ очень жесткий, но строителям максимально необходимо в него укладываться». «В настоящее время начался подготовительный этап строительства, проводятся земляные работы, выемка грунта, рытье котлована под фундамент. До конца следующей недели мы планируем завершить котлованные работы и приступить к сборке железобетонных плит, из которых будет состоять фундамент здания», - пояснил он. 

Общая сумма контракта составила 260 млн 174 тысяч 530 рублей, а первых учеников школа примет уже 1 сентября 2019 года.

2020 год. Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса»

Руководство Федеральной антимонопольной службы России оценило работу СМИ, входящих в медиахолдинг «Гражданская пресса» (ЭПИ «Псковская Лента Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России заместитель руководителя ведомства Алексей Доценко вручил благодарность руководителя ФАС России директору организации Максиму Костикову. Благодарность вручена на основании приказа ФАС, подписанного руководителем федерального ведомства Игорем Артемьевым.

«Спасибо, что даете доносить свою позицию», - сказал заместитель руководителя ФАС России.

«В лице представителей псковского управления антимонопольной службы мы видим редкий пример чиновников, которые максимально открыты для СМИ, всегда готовы прокомментировать, дать объяснения, и свободны в своих критических отзывах. Если бы у нас все госслужащие работали с масс-медиа как сотрудники управления федеральной антимонопольной службы, нам бы было намного легче строить свою работу», - сказал в ответ Максим Костиков.

Грамотой также отмечена работа заместителя директора организации Константина Калиниченко.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 4 человека
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
08.09.2025, 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025, 18:550 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм. ВИДЕО 08.09.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 «Псков» 9 сентября 08.09.2025, 18:290 Рейтингомер: поручение Бастрыкина, изъятие земли и сбежавшие кандидаты
08.09.2025, 18:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» 6 сентября 08.09.2025, 18:150 «Гайд-парк»: Илья Стрелков об основных тенденциях выборов-2025. ВИДЕО 08.09.2025, 18:020 Участники программы «Герои земли Псковской» приступили к первому очному модулю обучения 08.09.2025, 17:540 День в истории ПЛН. 8 сентября
08.09.2025, 17:440 Илья Стрелков: Молодежь стала активно участвовать в наблюдении за выборами 08.09.2025, 17:330 В Псковской области планируют привить от гриппа 60% населения 08.09.2025, 17:310 За кого будут голосовать псковичи, рассказал Илья Стрелков 08.09.2025, 17:100 Бесплатное фаер-шоу «зажгло» набережную в Пскове. ФОТО
08.09.2025, 17:030 Филармонический сезон в Пскове откроется концертом с участием Ильдара Абдразакова 08.09.2025, 16:560 Восемь человек сняли свои кандидатуры с выборов в Себежском районе в знак протеста ЛДПР 08.09.2025, 16:410 Председатель «Яблока» Николай Рыбаков о выборах, Пскове, цензуре, Пушкине и мире 08.09.2025, 16:380 Завершено расследование дела о распространении несовершеннолетним «закладок» в Пскове
08.09.2025, 16:300 На автомобиль бывшего гендиректора ФК «Псков» Владимира Бабинина наложен арест 08.09.2025, 16:200 В Пскове дан старт проекту «Путешествие без барьеров» 08.09.2025, 16:070 Движение на улице Генерала Маргелова в Пскове ограничат из-за укладки асфальта 08.09.2025, 16:030 Спектакль «Алёнушка и солдат» открыл 63-й сезон в Псковском театре кукол
08.09.2025, 15:560 «Титан-Полимер» увеличил объемы продаж БОПЭТ пленки по итогам I полугодия 08.09.2025, 15:550 Стартовала регистрация на седьмой сезон псковских реп-баттлов 08.09.2025, 15:460 Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий 08.09.2025, 15:390 Продолжается регистрация на конкурс по ИИ AI Challenge для школьников и студентов
08.09.2025, 15:380 Спасти памятник археологии 08.09.2025, 15:350 Пунш для Пушкина и наказания за пьянку при Петре I: в «Михайловском» рассказывают о новой выставке 08.09.2025, 15:200 Первенство Псковской области по академической гребле. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2025, 15:160 Проект развития великолукского технопарка «Электрополис» отмечен на конкурсе Минпромторга
08.09.2025, 15:120 Подвеску-дорник нашли археологи на Запсковье 08.09.2025, 15:040 Сергей Семак посетил Святогорский монастырь и мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника 08.09.2025, 14:550 Псковская область получит 70 млн рублей на медицинское оборудование 08.09.2025, 14:390 Клещи в Псковской области будут активны до первых заморозков — Роспотребнадзор
08.09.2025, 14:280 Почему кот плачет, а конь – не валяется: ученые Пскова раскроют тайны устойчивых выражений 08.09.2025, 14:130 Предприниматель через суд добивается оплаты работ по содержанию дорог в Гдовском районе 08.09.2025, 14:030 Псковская область сохранила 61 место в рейтинге регионов по рынку труда 08.09.2025, 14:000 Проект «Эконаследие: защита Псковской и Новгородской областей» приглашает волонтеров
08.09.2025, 13:590 «Деловая Россия» и псковский театр подписали соглашение о сотрудничестве 08.09.2025, 13:470 Псковская поэтесса Диана Константинова борется за проход в финал конкурса «Филатов фест» 08.09.2025, 13:290 Торжественный митинг в честь Бородинского сражения прошел в Пскове 08.09.2025, 13:230 За неделю у псковичей изъяли 16 единиц оружия и 25 патронов
08.09.2025, 13:080 50-й показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» состоялся в Пскове 08.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм 08.09.2025, 12:560 Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Дарьи Сиротиной 08.09.2025, 12:400 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе
08.09.2025, 12:310 «Постскриптум»: Предвыборные скандалы и назад в социализм 08.09.2025, 12:240 Замдиректора «Михайловского»: Проект к 200-летию драмы Пушкина вызывает у юных посетителей гордость за русское искусство 08.09.2025, 12:160 «Шагающий автобус» прошел в Великих Луках 08.09.2025, 12:070 Псковичи вступили в ряды юнармейцев в День воинской славы в Пскове
08.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Ильей Стрелковым 08.09.2025, 11:540 До +26 градусов прогнозируют в Псковской области 9 сентября 08.09.2025, 11:430 Т1 Интеграция помогла компании Aston повысить эффективность собственной кибербезопасности 08.09.2025, 11:340 Audi и KIA столкнулись на Советском мосту в Пскове
08.09.2025, 11:320 Приставы взыскали с псковских водителей более 5 млн рублей за нетрезвую езду 08.09.2025, 11:230 Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме 08.09.2025, 11:110 Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции 08.09.2025, 11:080 Чемпионат и первенство по силовому экстриму пройдут на псковском «Машиностроителе»
08.09.2025, 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025, 10:500 «Гайд-парк»: Илья Стрелков об основных тенденциях выборов-2025 08.09.2025, 10:450 Главные события прошедшего лета. ЛОНГРИД 08.09.2025, 10:410 Продолжается приём заявок на конференцию «Писатели Псковщины»
08.09.2025, 10:320 В неэксплуатируемом здании в Великих Луках сгорел мусор 08.09.2025, 10:220 В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов 08.09.2025, 10:210 Сергей Левадный назначен на должность главы Струг Красных 08.09.2025, 10:110 Два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области
08.09.2025, 10:050 Volkswagen Golf сгорел на Ленинградском шоссе в Пскове. ВИДЕО 08.09.2025, 09:560 Почти 50 водителей разъезжали по псковским дорогам в нетрезвом виде на прошлой неделе 08.09.2025, 09:490 40% компаний в Пскове отслеживают резюме сотрудников – опрос 08.09.2025, 09:470 Цех по производству свечей горел в Пскове
08.09.2025, 09:360 Пенсионер погиб при пожаре в Опочке 08.09.2025, 09:000 «ЗЭТО» отгрузил 200-ю ячейку КРУЭ на напряжение 110 кВ 08.09.2025, 08:400 Эксперты допустили риск недополучения средств с налога на прибыль 08.09.2025, 08:200 Чаще всего в Россию в 2025 году приезжали граждане Узбекистана - аналитики
08.09.2025, 08:000 Заканчивается срок подачи заявок на дистанционное электронное голосование 08.09.2025, 07:300 День Бородинского сражения отмечают в России 8 сентября 08.09.2025, 07:000 Международный день грамотности празднуют 8 сентября 07.09.2025, 22:590 Пассажир 2025 года рождения пострадал в тройном столкновении в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru