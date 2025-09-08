Общество

День в истории ПЛН. 8 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 8 сентября в разные годы.

2004 год. Одной из проблем города Пскова мэр Михаил Хоронен назвал гостиницы на берегу реки Великой

Одной из проблем города Пскова мэр Михаил Хоронен назвал две недостроенные гостиницы на берегу реки Великой, хотя это и не муниципальная собственность. Об этом мэр заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла 8 сентября в Пскове.

«На сегодняшний день после долгих судебных процессов область отсудила права на гостиницу «Интурист». В этом году областной администрацией будет найден инвестор, и реконструкция левого берега реки будет продолжена», - сообщил Михаил Хоронен.

Кроме того, он сказал, что гостиница, которая находится рядом с «Интуристом», была приобретена частной фирмой, которая уже приходила в городскую администрацию с проектом по реконструкции этого здания. «Мы надеемся, что так долго, как уже стоят эти два объекта, они больше стоять не будут», - заверил мэр.

Также он отметил, что в Пскове практически не осталось незавершенного производства, которое во многих городах есть, так как были ликвидированы недострои.

2005 год. Алексей Митрофанов презентует еще один порнофильм в Пскове

В четверг, 15 сентября, в Пскове пройдет презентация порнофильма «Юлия», в котором главными героями выступают президент Грузии Михаил Саакашвили и украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Об этом, как сообщает «Обозреватель», рассказал продюсер фильма депутат Госдумы России Алексей Митрофанов.

2008 год. Прошел кастинг участниц конкурса «Мисс Псков-2008»

В воскресенье, 7 сентября, прошел кастинг участниц конкурса «Мисс Псков-2008». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, результатом кастинга стал отбор 28 претенденток на звание самой красивой девушки Пскова.

В жюри кастинга вошли шоумен Николай Королев, певица Жаклин, певица Джана, главный редактор журнала «FIRST» Дмитрий Попов и главный балетмейстер конкурса Юлия Арсентьева.

Продюсер шоу Николай Королев отметил, что количество заявок, поданных на участие в конкурсе, первоначально было в несколько раз большим. Однако, по словам Королева, часть из подавших заявки псковичек отказались от участия в конкурсе сами, еще нескольким было отказано жюри.

С 9 сентября для претенденток на звание «Мисс Псков-2008» начнутся подготовительные тренировки для итогового шоу конкурса. Предполагается, что будет 2-3 этапа предварительного отбора.

Финал конкурса пройдет 14 ноября в клубе R-16. До финала дойдут только 20 претенденток.

2018 год. В Дно началась масштабная стройка новой школы на 500 мест

В городе Дно началась масштабная стройка средней общеобразовательной школы на 500 мест. Корреспонденты газеты «Дновец» 7 сентября побывали на строительной площадке новой школы и побеседовали с директором по строительству ООО «ЕвроГазСтрой» Евгением Закапаевым.

Как сообщил руководитель подрядной организации, «утвержденный график производства работ очень жесткий, но строителям максимально необходимо в него укладываться». «В настоящее время начался подготовительный этап строительства, проводятся земляные работы, выемка грунта, рытье котлована под фундамент. До конца следующей недели мы планируем завершить котлованные работы и приступить к сборке железобетонных плит, из которых будет состоять фундамент здания», - пояснил он.

Общая сумма контракта составила 260 млн 174 тысяч 530 рублей, а первых учеников школа примет уже 1 сентября 2019 года.

2020 год. Руководство ФАС России оценило работу СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса»

Руководство Федеральной антимонопольной службы России оценило работу СМИ, входящих в медиахолдинг «Гражданская пресса» (ЭПИ «Псковская Лента Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове). Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 8 сентября на семинаре-совещании территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России заместитель руководителя ведомства Алексей Доценко вручил благодарность руководителя ФАС России директору организации Максиму Костикову. Благодарность вручена на основании приказа ФАС, подписанного руководителем федерального ведомства Игорем Артемьевым.

«Спасибо, что даете доносить свою позицию», - сказал заместитель руководителя ФАС России.

«В лице представителей псковского управления антимонопольной службы мы видим редкий пример чиновников, которые максимально открыты для СМИ, всегда готовы прокомментировать, дать объяснения, и свободны в своих критических отзывах. Если бы у нас все госслужащие работали с масс-медиа как сотрудники управления федеральной антимонопольной службы, нам бы было намного легче строить свою работу», - сказал в ответ Максим Костиков.

Грамотой также отмечена работа заместителя директора организации Константина Калиниченко.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.