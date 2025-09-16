Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 18 сентября

18.09.2025 18:13|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 18 сентября в разные годы.

 

2003 год. Псковичи увидят японскую «Принцессу Когуя»

В тот день на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина развернулось настоящее культурное событие — выступление артистов из Осаки, балета Хомуры Томой. Это было частью «Фестиваля японской культуры в России — 2003», который проходил под патронажем президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Организованный правительством Японии фестиваль знакомил псковичей с традициями и культурой Страны восходящего солнца. С апреля 2003 года по март 2004 года по всей России проходили мероприятия, которые открывали удивительный мир японской культуры.

На сцене Псковского театра драмы японские артисты представили три одноактных балета: М. Равель «Болеро», И. Армсгеймер «Привал кавалерии» и «Принцесса Когуя» на музыку японских композиторов. Каждое из этих произведений стало настоящим открытием для зрителей.

Этот день стал ярким примером культурного обмена между странами. 

2008 год. Три камерных погребения открыли псковские археологи в течение минувшего лета

Ошеломляющие результаты принес в тот год археологический сезон в Пскове: летом псковские археологи открыли сразу три камерных погребения. Находки были обнаружены на XII Подзноевском раскопе, где сейчас стоит гостинично-офисно-развлекательный комплекс на месте палат Подзноевых.

Все обнаруженные погребения находились на территории 1 га, расстояние между ними – от 5 до 40 метров. Раскопки показали, что в XII веке на месте могил возникло придорожное поселение. Любопытным археологи считают тот факт, что данный некрополь находится в полутора километрах от места слияния рек Псковы и Великой, где и существовал центр Пскова, и в километре от городского кладбища, обнаруженного за зданием бывшего педуниверситета, где ранее располагался Белорусский рынок.

Открытие тем летом сразу трех подобных погребений директор Псковского археологического центра Елена Яковлева посчитала настоящим событием для российской археологии. По ее словам, они предоставляют важнейшую информацию о временах тысячелетней давности, о том, что представлял из себя Псков времен княгини Ольги и князя Владимира.

2011 год. На выборах в Латвии побеждает партия, защищающая русскоязычных

В Латвии в этот день все следили за результатами парламентских выборов. Партия «Центр согласия» под руководством Нила Ушакова, защищающая интересы русскоязычных жителей, показывала уверенный результат, набирая 29,5% голосов.

Нил Ушаков в 2009 году стал первым русскоязычным говорящим мэром столицы Латвии. В 2011 году Ушаков после участия в рижском марафоне попал в «медикаментозную кому». Тогда жители Латвии пожертвовали на лечение мэра Риги в Германии более $360 тысяч. 

2012 год. Для россиян доступ к YouTube может быть заблокирован из-за трейлера к «Невинности мусульман»*

В далеком 2012 году уже ходили слухи об изоляции россиян от зарубежных платформ. 18 сентября российские интернет-пользователи столкнулись с угрозой полной блокировки доступа к видеохостингу YouTube. Причиной стал трейлер к скандальному фильму «Невинность мусульман»*, который вызвал волну протестов в мусульманских странах. В тот день глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что из-за этого материала YouTube может быть полностью заблокирован в России с 3 по 5 ноября.

Между тем, хотя Google заявила, что не будет удалять из YouTube фильм про пророка Мухаммеда, вызвавший гнев мусульман, корпорация выразила готовность блокировать его для пользователей конкретных стран по запросу местных властей или по решению судов.

Так, Google ограничила доступ к видеоролику в Индии и Индонезии и заблокировала его для пользователей в Египте и Ливии. Ограничения были наложены в соответствии с местным законодательством. В то время Роскомнадзор рекомендовал операторам связи блокировать российским интернет-пользователям доступ к «Невинности мусульман»* еще до принятия решения о признании его экстремистским материалом. 

Роскомнадзор рекомендовал операторам связи блокировать российским интернет-пользователям доступ к «Невинности мусульман»* еще до принятия решения о признании его экстремистским материалом.

Снятый в США фильм «Невинность мусульман»* спровоцировал волну нападений на американские дипломатические миссии в ряде мусульманских стран.

На текущий момент такие инфоповоды воспринимаются с нервной ухмылкой и осознанием того, что уже тогда были предпосылки к «информационной изоляции».

2024 год. Около 50 человек прибыли из атакованного беспилотниками города Торопец в Куньинский район

Около 50 человек самостоятельно прибыли в Куньинский район из города Торопец Тверской области, который в этот день год назад подвергся атаке беспилотников.

Тогда, год назад, губернатор Тверской области Игорь Руденя дал ряд поручений, в том числе по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения.

Проводились все необходимые мероприятия. В Торопце работали все экстренные службы — сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, руководители областных ведомств.

Торопец — город на западе Тверской области. До Великих Лук — 100 км, до Куньи — 60 км. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

* фильм признан экстремистским 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
