Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН

Объединение Pskov Racing Team показало несколько автомобилей, заряженных автозвуком на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Шоу автозвука — это соревнования и мероприятия, где энтузиасты и профессионалы демонстрируют и оценивают автомобильные аудиосистемы, соревнуясь либо в качестве воспроизведения музыки, либо в максимальной громкости звука, а также качестве мультимедийных систем.
Мероприятие прошло в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
Категория 6+