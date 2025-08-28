АвтоМир / За рулём

Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН

Несколько автомобилей, заряженных автозвуком, покажет объединение Pskov Racing Team на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Фото: Pskov Racing Team / «ВКонтакте»

«Pskov Racing Team - это объединение людей и машин. Мы существуем уже 15 лет. Основное наше направление - это дрэг-рейсинг (гонка на 1/4 мили). Также несколько лет назад к нам примкнуло направление автозвука. Мы провели более 40 автомобильных мероприятий как самостоятельно, так и с приглашенными гостями и администрацией города», - рассказала организатор мероприятий объединения Екатерина Пинчук.

Шоу автозвука — это соревнования и мероприятия, где энтузиасты и профессионалы демонстрируют и оценивают автомобильные аудиосистемы, соревнуясь либо в качестве воспроизведения музыки, либо в максимальной громкости звука, а также в качестве мультимедийных систем.

Напомним, Pskov Racing Team выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля также выступили «Бизнес Град», лизинговая компания Carcade, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».

Категория 6+