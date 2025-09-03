Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным

На протяжении нескольких десятилетий в регионе сменялись руководители высшего звена и председатели региональных законодательных органов. Однако Псковская Лента Новостей продолжает работать в неизменном, только ПЛН присущем формате и держать высокую планку. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин.
Вице-спикер областного парламента также отметил харизму руководителя ПЛН Максима Костикова, который, по его словам, умеет объединять творческих людей и показывать, как эффективно работать с информацией. Он подчеркнул, что несмотря на смену руководителей региона лицо ПЛН все четверть века оставалось неизменным, что свидетельствует о доверии и уважении со стороны жителей области.
В завершение своего поздравления он пожелал коллективу ПЛН здоровья, удачи и творческих успехов.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.