Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным

На протяжении нескольких десятилетий в регионе сменялись руководители высшего звена и председатели региональных законодательных органов. Однако Псковская Лента Новостей продолжает работать в неизменном, только ПЛН присущем формате и держать высокую планку. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд «Nordman») Юрий Сорокин.

«Я считаю, что в новейшей истории нашей страны срок в двадцать пять лет — это очень приличная, знаменательная дата. Для средства массовой информации на протяжении стольких лет существовать, работать и быть одним из самых значимых источников информации для всей территории нашего региона — это большое дело. И, безусловно, это получается у вас, потому что у вас работает прекрасный творческий коллектив», — сказал Юрий Сорокин.

Вице-спикер областного парламента также отметил харизму руководителя ПЛН Максима Костикова, который, по его словам, умеет объединять творческих людей и показывать, как эффективно работать с информацией. Он подчеркнул, что несмотря на смену руководителей региона лицо ПЛН все четверть века оставалось неизменным, что свидетельствует о доверии и уважении со стороны жителей области.

«На протяжении многих лет сменялись руководители нашего региона и председатели областного Собрания, но лицо ПЛН оставалось неизменным. Это дорогого стоит. Вам верят, вам доверяют. Информация, которую вы даёте, правдива, объективна, отражает чаяние и заботы всех жителей Псковской области. Зачастую вы даже даете ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ближайшей перспективе», - подчеркнул Юрий Сорокин.

В завершение своего поздравления он пожелал коллективу ПЛН здоровья, удачи и творческих успехов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.