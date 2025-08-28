Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН

Зал событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» в Пскове начинает наполняться прибывающими гостями торжественного вечера в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей, передает корреспондент ПЛН.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На красной дорожке появляются представители власти, культуры и спорта, политики, журналисты, бизнесмены и общественные деятели. Совсем скоро стартует празднование 25-летия ПЛН в формате медиабрифинга.
Напомним, музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.
Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.