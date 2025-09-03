Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 4 сентября

04.09.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 4 сентября в разные годы.

 

2003 год. В Острове продолжается акция протеста

Работники островского филиала «Псковоблэнерго» не пустили в здание котельной №4 комиссию по инвентаризации жидкого топлива и закрыли мазутослив, с которого отгружалось топливо на котельные Пушкинских Гор, Новоржева и Опочки. Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель председателя профкома островского филиала ГУП «Псковоблэнерго» Валентина Федорова, такая акция протеста вызвана тем, что вопрос по погашению задолженности по зарплате коллективу островского филиала «Псковоблэнерго» до сих пор не решен.

По словам Валентины Федоровой, сегодня, 4 сентября, акция протеста рабочих котельной №4 продолжилась.

«Лишь после начала этой акции администрация района в срочном порядке перечислила 500 тысяч рублей на погашение долгов. Этих средств хватит только на погашение задолженности за июнь, а уже закончился август. Нам сказали, что в банк поступили средства на погашение долгов за июль, но мы пока этих денег не видели», - отметила Валентина Федорова.

Коллектив островского филиала ГУП «Псковоблэнерго» еще 28 августа заявил о начале бессрочной забастовки по причине невыплат заработной платы, начиная с мая 2003 года.

8 сентября коллективу островского филиала «Псковоблэнерго» должны были быть выплачены долги по зарплате за июль, деньги были уже перечислены на счет в банке.

2007 год. Мэрия Пскова не знает, что делать с найденными могильными плитами

Мэрия Пскова не знает, что делать с могильными плитами, обнаруженными в ходе ремонтных работ на Октябрьском проспекте среди бордюрных камней. Об этом сегодня заявил мэр города Михаил Хоронен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «Сейчас 10 плит, найденных на участке Октябрьского проспекта от улицы Кузнецкой до улицы Гоголя, находятся на хранении в «Комбинате благоустройства». Теперь думаем, что с ними делать», - заявил мэр.

Лично он относится к факту закладки могильных плит вместо бордюров как к кощунству. «Я родился и вырос в Пскове, и многие решения на уровне исполкома принимались на моих глазах, - отметил мэр. - 7 - 8 лет назад, когда делалась первая очередь Октябрьского проспекта (участок от Вокзальной до Кузнецкой), вдоль дороги также находили могильные плиты. Само их использование – это кощунство, но это было давно. Мы это использовать не будем».

Появление на центральной улице города могильных плит мэр связал, как и большинство высказывавшихся в псковских СМИ экспертов, со сносом немецкого кладбища на Запсковье.

2013 год. 21-килограммовую щуку Путин тащил из воды три минуты

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что щуку весом в 21 килограмм тащил из воды три минуты и хочет отправить производителям блесны фотографию добычи.

Фото: пресс-службы Кремля

Такой большой улов президента вызвал обсуждение в СМИ и интернете, некоторые стали подвергать сомнению вес щуки. Во время интервью «Первому каналу» и агентству «Ассошиэйтед Пресс» Путин развеял все сомнения.

«Часы у меня все время одни и те же, а одежда, во-первых, новая совсем. Она очень похожа, просто это охотничий камуфляж, но новая, приобретена была для этой поездки — это первое. Второе — щуку я действительно поймал. Это первая моя щука в жизни вот такого размера. Там внутри у нее оказалась еще рыбеха, внутри щуки, граммов на 250 или на 300», — сказал глава государства.

«Поэтому я думаю, она такая тяжелая оказалась. Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано. Я после этого изменил отношение к рыбалке. Я, честно говоря, был такой, ну, никакой рыбак, но это породило у меня определенный интерес к рыбалке», — добавил президент.

Спустя семь лет в силу вступил федеральный закон «О рыболовстве», определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования. В законе прописаны существовавшие и ранее суточные нормы вылова для каждого рыбохозяйственного бассейна. В каждом регионе РФ нормы разные: например, в Астраханской области разрешено ловить не более 10 кг рыбы всех видов в сутки, а таких видов, как судак или вобла, - не более 5 кг в сутки.

2018 год. В Псковском районе жена спасла мужа от суда, простив ему побои

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что вечером 7 июля текущего года в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, гражданин ударил жену кулаками по телу и лицу. А деревянным стулом - в лоб. Тем самым  причинил легкий вред здоровью потерпевшей.

Однако в судебном заседании женщиной заявлено ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении ее супруга по причине их примирения, К. принес ей свои извинения, и она не имеет к нему претензий.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, который полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном, производство по делу прекращено судом за примирением сторон.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье в 2017 году. Под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. С того момента закон подвергался критике и множественным переработкам.

2020 год. Необычного зверя нашли на территории Себежского района

Необычного зверя нашли на территории Себежского района. Об этом сообщила районная газета «Призыв».

«Очевидцы строят догадки о том, кто это может быть. Версии от мутации кенгуру до чупакабры, конечно, имеют место. Однако опытные зоологи предполагают, что это старая больная лиса», - сообщает газета.

«Чудо-зверь весом около 15 килограммов отправлен на экспертизу в областной центр», - сообщало издание.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вам денег не хватает?
В опросе приняло участие 161 человек
