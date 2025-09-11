Общество

День в истории ПЛН. 11 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 11 сентября в разные годы.

2003 год. В Пскове завтра откроются «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца»

Торжественное открытие 2-й очереди «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца» состоится 12 сентября в Пскове. Открытие пройдет в рамках Недели Германии. Такую новость опубликовала ПЛН 22 года назад.

Фото: Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца

В 1999 году городская администрация и немецкая организация «Инициатива Псков» приступили к созданию социально-защищенных интеграционных мастерских для инвалидов, официальное открытие первого этапа которых состоялось 21 июня 2001 года во время большой немецко-российской акции, посвященной 60-летию с трагического нападения Германии на Советский Союз.

Строительство полностью финансировала немецкая сторона – «Инициатива Псков», Фонд В.П. Шмитца и Фонд Software AG. Она же взяла на себя расходы по оснащению мастерских и подготовке специалистов. Проект реализовался в несколько этапов, самая значительная его часть завершилась в 2003 году к 1100-летию города Пскова.

2008 год. Американцы не дадут псковичам «Право на убийство»

Из-за американцев псковичи не смогли посмотреть «Право на убийство» в кинотеатре «Победа» 17 лет назад.

Первоначально премьерный показ в России был запланирован на 11 сентября, однако Америка, где премьера фильма состоится 12 сентября, запретила выход фильма в других странах ранее своей даты. В связи с этим показ по России этого фильма был перенесен на 18 сентября. В кинотеатре «Победа» этот фильм показан не будет.

2009 год. Более 30 памятников безвозвратно утрачены в Псковской области за последние годы

Более 30 памятников истории и культуры безвозвратно утрачены в Псковской области за последние годы. Они были либо уничтожены, либо срыты. Теперь эти памятники должны быть сняты с охраны Псковским областным Собранием депутатов. После должно быть подготовлено постановление правительства по этим памятникам.

В качестве примера приводили дом №10-в на Октябрьском проспекте в Пскове (бывшее кафе «Уют»), который фактически утрачен после пожара в 2008 году.

2012 год. Погибший от взрыва фейерверка в Великих Луках белорус был крупным бизнесменом

Погибший от взрыва фейерверка в Великих Луках гражданин Белоруссии проживал в Минске и имел крупный бизнес в виде торгового комплекса.

51-летний гражданин Беларуси погиб в ночь на понедельник в Псковской области в результате взрыва фейерверка, который он пытался запустить во время празднования дня рождения своей знакомой. По данному факту следователи проводили проверку, направленную на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

2013 год. Русский язык исчезнет с указателей в Белоруссии

В 2013 году в Белоруссии продолжалась «дерусификация» - переименование объектов с русского языка на белорусский. В дальнейшем указатели также будут продублированы латинскими буквами.

Такое решение повторно, по итогам состоявшегося 5 сентября заседания, приняла Топонимическая комиссия при Совете министров республики. С 2011 по 2013 годы уже переименовано 29 географических объектов Белоруссии, 13 получили наименования с учетом новых требований.

Планировалось, что перевод всех объектов с русского на белорусский произойдет до конца этого года, а на работу по замене всех указателей и вывесок потребуется несколько лет.

Комментируя решение, председатель Госкомимущества Белоруссии, он же - председатель Топонимической комиссии при Совмине Георгий Кузнецов пояснял, что в таком важном вопросе нельзя ориентироваться на туристов, «в обратном случае нам придется поломать все, что мы завоевали». По его словам, «сегодня много российских гостей, завтра будет много китайских. И что, мы будем для каждой нации переводить наши названия?».

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.