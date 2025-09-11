День в истории ПЛН. 11 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 11 сентября в разные годы.
Торжественное открытие 2-й очереди «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В.П. Шмитца» состоится 12 сентября в Пскове. Открытие пройдет в рамках Недели Германии. Такую новость опубликовала ПЛН 22 года назад.
Фото: Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца
В 1999 году городская администрация и немецкая организация «Инициатива Псков» приступили к созданию социально-защищенных интеграционных мастерских для инвалидов, официальное открытие первого этапа которых состоялось 21 июня 2001 года во время большой немецко-российской акции, посвященной 60-летию с трагического нападения Германии на Советский Союз.
Строительство полностью финансировала немецкая сторона – «Инициатива Псков», Фонд В.П. Шмитца и Фонд Software AG. Она же взяла на себя расходы по оснащению мастерских и подготовке специалистов. Проект реализовался в несколько этапов, самая значительная его часть завершилась в 2003 году к 1100-летию города Пскова.
Из-за американцев псковичи не смогли посмотреть «Право на убийство» в кинотеатре «Победа» 17 лет назад.
Первоначально премьерный показ в России был запланирован на 11 сентября, однако Америка, где премьера фильма состоится 12 сентября, запретила выход фильма в других странах ранее своей даты. В связи с этим показ по России этого фильма был перенесен на 18 сентября. В кинотеатре «Победа» этот фильм показан не будет.
Более 30 памятников истории и культуры безвозвратно утрачены в Псковской области за последние годы. Они были либо уничтожены, либо срыты. Теперь эти памятники должны быть сняты с охраны Псковским областным Собранием депутатов. После должно быть подготовлено постановление правительства по этим памятникам.
В качестве примера приводили дом №10-в на Октябрьском проспекте в Пскове (бывшее кафе «Уют»), который фактически утрачен после пожара в 2008 году.
Погибший от взрыва фейерверка в Великих Луках гражданин Белоруссии проживал в Минске и имел крупный бизнес в виде торгового комплекса.
51-летний гражданин Беларуси погиб в ночь на понедельник в Псковской области в результате взрыва фейерверка, который он пытался запустить во время празднования дня рождения своей знакомой. По данному факту следователи проводили проверку, направленную на полное установление всех обстоятельств произошедшего.
В 2013 году в Белоруссии продолжалась «дерусификация» - переименование объектов с русского языка на белорусский. В дальнейшем указатели также будут продублированы латинскими буквами.
Такое решение повторно, по итогам состоявшегося 5 сентября заседания, приняла Топонимическая комиссия при Совете министров республики. С 2011 по 2013 годы уже переименовано 29 географических объектов Белоруссии, 13 получили наименования с учетом новых требований.
Планировалось, что перевод всех объектов с русского на белорусский произойдет до конца этого года, а на работу по замене всех указателей и вывесок потребуется несколько лет.
Комментируя решение, председатель Госкомимущества Белоруссии, он же - председатель Топонимической комиссии при Совмине Георгий Кузнецов пояснял, что в таком важном вопросе нельзя ориентироваться на туристов, «в обратном случае нам придется поломать все, что мы завоевали». По его словам, «сегодня много российских гостей, завтра будет много китайских. И что, мы будем для каждой нации переводить наши названия?».
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.