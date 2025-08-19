Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Псков летние террасы
нацпроект «Молодёжь и дети»
Чем трактор лучше ламборджини
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
 
 
 
ещё Общество 19.08.2025 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 20.08.2025 17:540 УФСИН и региональный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве 20.08.2025 17:480 Фотофакт: Четырехметровые подсолнухи выросли в Псковском районе 20.08.2025 17:440 Татьяна Фомченкова: Идея отменить домашние задания может сыграть с нами очень злую шутку 20.08.2025 17:310 В Великих Луках издана книга о военачальниках-земляках 20.08.2025 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 августа
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:446 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 20 августа

20.08.2025 17:04|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 20 августа в разные годы.

 

2004 год. Памятник Путину

20 августа 2004 года на просторах ПЛН появилась новость о незаконной установке памятника президенту РФ Владимиру Путину. 

  

Фото: pleskov60.ru

Памятник был установлен в Пскове на улице Коммунальной самовольно и незаконно, без предварительных согласований с соответствующими службами. Было нарушено законодательство, регламентирующее порядок установки памятников на территории города Пскова. 

Фото: ИТАР-ТАСС

На все памятники, а также памятные знаки в обязательном порядке разрабатывается проектная документация, которая утверждается градостроительным или художественным советом. В этом случае документация не была представлена. Объект был поставлен без соблюдения технических норм, объясняли тогда в администрации.

2008 год. С улиц Пскова предложили убрать пункты сбора стеклотары к 1 сентября 

В преддверии учебного года в 2008 году преподаватель Псковского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент Владимир Аракчеев предлагал убрать с улиц Пскова пункты сбора стеклотары. Как он отмечал в интервью Псковской Ленте Новостей, администрация Пскова ведет себя как «в замшелые 1990-е, и это касается всего». 

В частности, напоминал преподаватель, Госдума приняла постановление о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. «Оно вступило в действие и должно быть воплощено на деле. Люди не должны распивать алкоголь в открытых павильонах и посещаемых местах в присутствии, например, школьников. В Москве, например, милиция преследует такого рода проявления, а что мы наблюдаем здесь (в Пскове), - выразил негодование Владимир Аракчеев. - Например в жилом микрорайоне, у магазина «Маяк», находится несколько злачных мест, где группируются вполне определенные лица, которые распивают алкоголь с утра до вечера. Все это наблюдают дети. Рядом с печально известной забегаловкой «Таверна» находится пункт сбора стеклотары. Стоит сборщик в окружении коробок, алкоголиков, и все это считается нормальным. Возникает вопрос, куда смотрит мэрия».

Администрация Пскова, утверждал историк, должна наводить порядок на улицах, прежде всего, в торговле. «Кто распределяет эти площадки и позволяет таким образом у подъездов жилых домов, недалеко от детских учреждений заниматься такими вещами? Все передвижные точки сбора стеклотары должны быть немедленно закрыты к 1 сентября. И мэр должен нести за это персональную ответственность. Он же пойдет школы открывать 1 сентября и будет говорить детям о разумном, добром и вечном, забывая о том, что его подчиненные фактически распространяют алкоголизм в Пскове», - заявлял Владимир Аракчеев.

2012 год. В Великих Луках сторонники Pussy Riot осквернили храм

13 лет назад в этот день на стене Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки появилось граффити в поддержку группы Pussy Riot. Надпись была сделана утром.

Также в материале ПЛН отмечалось, что в ночь с 16 на 17 августа в Пскове неизвестными были осквернены стены Собора Иоанна Предтечи. На стенах появилась 15-метровая надпись «Долой церковных мракобесов», а также надпись «Уважуха Pussy Riot». По факту осквернения стены псковского Собора Иоанна Предтечи возбуждали уголовное дело по статьи 214 УК РФ.

Тогда трех участниц группы Pussy Riot - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, выступивших с «панк-молебеном» в храме Христа Спасителя 3 марта того года, хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима каждую, признав их виновными в хулиганстве.

2014 год. Порхович снес горящее одеяло в ванную комнату, но не справился с огнем

20 августа 2014 года стало известно о пожаре в Порхове в однокомнатной квартире на проспекте Ленина. Загорелось одеяло, мужчина попытался сбить пламя - отнес одеяло в ванную комнату, однако потушить огонь не удалось.

В пожарную охрану о возгорании сообщил очевидец. Огнеборцы пожарной части №25 добрались до места буквально в течение минуты. Для тушения был подан один ствол «Б» от автоцистерны, работало звено газодымозащитной службы, которое вывело людей из задымленного помещения. Горение было полностью ликвидировано в течение десяти минут после прибытия пожарных. В результате в квартире было закопчено помещение ванной, сгорело одеяло. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.

2015 год. Двухлетнего псковича подкинули на частную территорию в Петербурге

Ровно 10 лет назад произошел вопиющий случай. Уроженка Пскова, проживавшая в последнее время в Сосновом Бору (Ленинградская область), предположительно, бросила на частном участке в Санкт-Петербурге своего ребенка, которому в пятницу, 21 августа, должно исполниться 2 года 7 месяцев. Полицейские устанавливали, куда скрылась мать малыша, а также мотивы ее поступка.

В тот день в полдень в правоохранительные органы обратился 47-летний житель Санкт-Петербурга, владеющий частным домом на проспекте Большевиков в Невском районе.

По словам мужчины, утром он обнаружил на своем участке мальчика лет трех, неопрятного, неразговаривающего. Малыш был одет в футболку, колготки и бейсболку. Как утверждает петербуржец, ребенка оставила около его дома неизвестная женщина, которая тут же скрылась.

Прибывшие на место сотрудники полиции передали ребенка медикам, которые отвезли его в одну из местных больниц. При осмотре места, где женщина оставила малыша, была найдена папка с документами на ребенка. Выяснилось, что он родился в январе 2013 года в Пскове. Его мать — также уроженка нашего города, в последнее время была зарегистрирована в Ленинградской области.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 118 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
20.08.2025, 18:000 Георгий Пономарев об эффективном способе получить красивое тело 20.08.2025, 17:540 УФСИН и региональный фонд «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве 20.08.2025, 17:480 Фотофакт: Четырехметровые подсолнухи выросли в Псковском районе 20.08.2025, 17:440 Мужчину в Порхове оштрафовали за кражу имущества из ангара
20.08.2025, 17:440 Татьяна Фомченкова: Идея отменить домашние задания может сыграть с нами очень злую шутку 20.08.2025, 17:340 Крышу дома на улице Гастелло в Великих Луках капитально отремонтировали 20.08.2025, 17:330 Представители региональных отделений партий приняли участие в дебатах на «ПЛН FM». ВИДЕО 20.08.2025, 17:310 В Великих Луках издана книга о военачальниках-земляках
20.08.2025, 17:240 Метрологи в Псковской области за семь месяцев зафиксировали более 30 нарушений на узлах учета газа 20.08.2025, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 августа 20.08.2025, 17:140 «Люди труда»: Какие рабочие руки нужны на предприятиях промышленной столицы региона? ВИДЕО 20.08.2025, 17:100 Музейщики «Арт-Донбасса»: Альбом детских иллюстраций к русской классике вышел в свет не без поддержки «Михайловского»
20.08.2025, 17:040 День в истории ПЛН. 20 августа 20.08.2025, 17:000 Образовательный квест ждет гостей псковского праздника «Воевода Шуйский» 20.08.2025, 16:550 Почти полкилограмма мефедрона изъяли у великолучанина 20.08.2025, 16:450 В Дно осудили 18-летнего молодого человека за мошенничество
20.08.2025, 16:350 Павел Бикташев: У нас такой «брежневский застой» 2.0 20.08.2025, 16:250 Молодёжь приглашают на краеведческую прогулку «Псков поэтический» 20.08.2025, 16:100 Ходулисты выступят на Дне города Великие Луки 20.08.2025, 16:030 Во многих районных собраниях царит рабочая атмосфера — Яна Иванова
20.08.2025, 16:000 Артснаряд идентифицировали вблизи порховской деревни Опоки 20.08.2025, 15:500 Марихуану спрятали в пень на проспекте Гагарина в Великих Луках 20.08.2025, 15:440 Олег Брячак: Я бы распустил все районные собрания 20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви
20.08.2025, 15:300 Инвентаризацию нестационарных торговых объектов проводят в Новоржевском округе 20.08.2025, 15:200 До +2 градусов похолодает в ночь на 21 августа в Псковской области 20.08.2025, 15:100 Почти три миллиона рублей перевела жительница Великих Лук мошенникам 20.08.2025, 15:060 Игорь Дитрих: В результате муниципальной реформы уменьшилось число обращений на бездействие местной власти
20.08.2025, 15:000 Экс-замначальника псковской ГИБДД оштрафовали за превышение полномочий 20.08.2025, 15:000 Стартует Х Спартакиада пенсионеров Псковской области 20.08.2025, 14:520 Органная музыка Баха, Генделя и Скарлатти прозвучит в Пскове 23 августа 20.08.2025, 14:430 Великолучане отправятся на обязательные работы за кражу 20 пачек масла
20.08.2025, 14:322 «Дневной дозор»: Улучшилось ли социально-экономическое положение россиян за последние 3 года? 20.08.2025, 14:210 Мы проводим «Год без турникетов» – коммерческий директор завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 14:110 Турнир по пляжному волейболу в категории «микст» состоится в Пскове 20.08.2025, 14:040 В Великих Луках мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт мефедрона
20.08.2025, 14:000 Приставы взыскали 58 тысяч рублей у псковской сельскохозяйственной фирмы 20.08.2025, 13:510 Россиянам посоветовали не связывать плохое самочувствие с магнитными бурями 20.08.2025, 13:400 Армен Мнацаканян: Люди привыкли к СВО и росту цен 20.08.2025, 13:300 Великолукский завод «М-Конструктор» активно привлекает студентов на практику
20.08.2025, 13:201 В ансамбле зданий усадьбы Строгановых в Волышово установили информационные таблички 20.08.2025, 13:100 Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна 20.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов представителей реготделений партий на «ПЛН FM» 20.08.2025, 12:540 Работе на экспорт предшествует сложная и планомерная подготовка — коммерческий директор «М-Конструктор»
20.08.2025, 12:490 УФАС предупредило печорскую администрацию о необходимости сменить устав МАУ 20.08.2025, 12:370 В России социальную рекламу будут использовать для борьбы с кибермошенничеством 20.08.2025, 12:310 СТС покажет «100 мест, где поесть» в Пскове 20.08.2025, 12:280 Студенткам с 1 сентября будут выплачивать пособия по беременности и родам
20.08.2025, 12:280 За время каникул в Новоржевском округе трудоустроили 28 школьников 20.08.2025, 12:210 На 87-м году жизни скончался псковский телеоператор Владимир Тихомиров 20.08.2025, 12:180 Национальный туристический автомаршрут создают в Псковской области 20.08.2025, 12:080 Наталья Федорова: Словосочетание «битва за урожай» в этом сезоне не является образным
20.08.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с коммерческим директором завода «М-Конструктор» 20.08.2025, 11:560 Стартовал прием заявок на юбилейную сельскохозяйственную ярмарку Псковского района 20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 20.08.2025, 11:400 Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках
20.08.2025, 11:310 В «Михайловском» будут снимать «Войну и мир» 20.08.2025, 11:300 Представители региональных отделений партий примут участие в дебатах на «ПЛН FM» 20.08.2025, 11:290 Псковская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на жилье 20.08.2025, 11:220 Опубликованы фото с места столкновения «Газели» с велосипедистом в Корытово
20.08.2025, 11:200 Музей Победы предлагает псковским школам воспользоваться календарем возможностей 20.08.2025, 11:120 Россиянка четыре раза фиктивно вышла замуж 20.08.2025, 11:110 Минпросвещения подготовило список литературы для внеклассного чтения 20.08.2025, 11:050 «Люди труда»: Какие рабочие руки нужны на предприятиях промышленной столицы региона?
20.08.2025, 10:550 34% псковичей испытывают постотпускной стресс — опрос 20.08.2025, 10:410 Крыши двух домов восстановили в великолукской деревне Заболотье после июльского урагана 20.08.2025, 10:300 Новый автомобильный туристский маршрут разработали в Псковской области 20.08.2025, 10:210 Верховный суд может возглавить глава СК пскович Александр Бастрыкин
20.08.2025, 10:170 Налоговая напомнила псковичам порядок получения вычета за занятия у репетиторов 20.08.2025, 10:000 По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол 20.08.2025, 10:000 Урологический лазер в MEDICA: современная технология лечения мочекаменной болезни без боли, разрезов и проколов! 20.08.2025, 09:500 Изменения внесут в расписание автобусов в Великих Луках на 23 августа
20.08.2025, 09:430 Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали псковские полицейские 20.08.2025, 09:350 Раскрыта очередная схема мошенников по обману детей в онлайн-играх 20.08.2025, 09:150 За неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы 20.08.2025, 09:000 Олег Брячак раскритиковал официальную статистику по доходам населения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru