Общество

День в истории ПЛН. 20 августа

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 20 августа в разные годы.

2004 год. Памятник Путину

20 августа 2004 года на просторах ПЛН появилась новость о незаконной установке памятника президенту РФ Владимиру Путину.

Фото: pleskov60.ru

Памятник был установлен в Пскове на улице Коммунальной самовольно и незаконно, без предварительных согласований с соответствующими службами. Было нарушено законодательство, регламентирующее порядок установки памятников на территории города Пскова.

Фото: ИТАР-ТАСС

На все памятники, а также памятные знаки в обязательном порядке разрабатывается проектная документация, которая утверждается градостроительным или художественным советом. В этом случае документация не была представлена. Объект был поставлен без соблюдения технических норм, объясняли тогда в администрации.

2008 год. С улиц Пскова предложили убрать пункты сбора стеклотары к 1 сентября

В преддверии учебного года в 2008 году преподаватель Псковского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент Владимир Аракчеев предлагал убрать с улиц Пскова пункты сбора стеклотары. Как он отмечал в интервью Псковской Ленте Новостей, администрация Пскова ведет себя как «в замшелые 1990-е, и это касается всего».

В частности, напоминал преподаватель, Госдума приняла постановление о запрете распития спиртных напитков в общественных местах. «Оно вступило в действие и должно быть воплощено на деле. Люди не должны распивать алкоголь в открытых павильонах и посещаемых местах в присутствии, например, школьников. В Москве, например, милиция преследует такого рода проявления, а что мы наблюдаем здесь (в Пскове), - выразил негодование Владимир Аракчеев. - Например в жилом микрорайоне, у магазина «Маяк», находится несколько злачных мест, где группируются вполне определенные лица, которые распивают алкоголь с утра до вечера. Все это наблюдают дети. Рядом с печально известной забегаловкой «Таверна» находится пункт сбора стеклотары. Стоит сборщик в окружении коробок, алкоголиков, и все это считается нормальным. Возникает вопрос, куда смотрит мэрия».

Администрация Пскова, утверждал историк, должна наводить порядок на улицах, прежде всего, в торговле. «Кто распределяет эти площадки и позволяет таким образом у подъездов жилых домов, недалеко от детских учреждений заниматься такими вещами? Все передвижные точки сбора стеклотары должны быть немедленно закрыты к 1 сентября. И мэр должен нести за это персональную ответственность. Он же пойдет школы открывать 1 сентября и будет говорить детям о разумном, добром и вечном, забывая о том, что его подчиненные фактически распространяют алкоголизм в Пскове», - заявлял Владимир Аракчеев.

2012 год. В Великих Луках сторонники Pussy Riot осквернили храм

13 лет назад в этот день на стене Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки появилось граффити в поддержку группы Pussy Riot. Надпись была сделана утром.

Также в материале ПЛН отмечалось, что в ночь с 16 на 17 августа в Пскове неизвестными были осквернены стены Собора Иоанна Предтечи. На стенах появилась 15-метровая надпись «Долой церковных мракобесов», а также надпись «Уважуха Pussy Riot». По факту осквернения стены псковского Собора Иоанна Предтечи возбуждали уголовное дело по статьи 214 УК РФ.

Тогда трех участниц группы Pussy Riot - Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, выступивших с «панк-молебеном» в храме Христа Спасителя 3 марта того года, хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима каждую, признав их виновными в хулиганстве.

2014 год. Порхович снес горящее одеяло в ванную комнату, но не справился с огнем

20 августа 2014 года стало известно о пожаре в Порхове в однокомнатной квартире на проспекте Ленина. Загорелось одеяло, мужчина попытался сбить пламя - отнес одеяло в ванную комнату, однако потушить огонь не удалось.

В пожарную охрану о возгорании сообщил очевидец. Огнеборцы пожарной части №25 добрались до места буквально в течение минуты. Для тушения был подан один ствол «Б» от автоцистерны, работало звено газодымозащитной службы, которое вывело людей из задымленного помещения. Горение было полностью ликвидировано в течение десяти минут после прибытия пожарных. В результате в квартире было закопчено помещение ванной, сгорело одеяло. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.

2015 год. Двухлетнего псковича подкинули на частную территорию в Петербурге

Ровно 10 лет назад произошел вопиющий случай. Уроженка Пскова, проживавшая в последнее время в Сосновом Бору (Ленинградская область), предположительно, бросила на частном участке в Санкт-Петербурге своего ребенка, которому в пятницу, 21 августа, должно исполниться 2 года 7 месяцев. Полицейские устанавливали, куда скрылась мать малыша, а также мотивы ее поступка.

В тот день в полдень в правоохранительные органы обратился 47-летний житель Санкт-Петербурга, владеющий частным домом на проспекте Большевиков в Невском районе.

По словам мужчины, утром он обнаружил на своем участке мальчика лет трех, неопрятного, неразговаривающего. Малыш был одет в футболку, колготки и бейсболку. Как утверждает петербуржец, ребенка оставила около его дома неизвестная женщина, которая тут же скрылась.

Прибывшие на место сотрудники полиции передали ребенка медикам, которые отвезли его в одну из местных больниц. При осмотре места, где женщина оставила малыша, была найдена папка с документами на ребенка. Выяснилось, что он родился в январе 2013 года в Пскове. Его мать — также уроженка нашего города, в последнее время была зарегистрирована в Ленинградской области.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.