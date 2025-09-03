Общество

День в истории ПЛН. 5 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 5 сентября в разные годы.

2005 год. Бешеная лиса, обнаруженная в Пыталовском районе, была застрелена, обезглавлена и сожжена

48-летняя жительница местечка Стапские Хутора Пыталовского района обнаружила в своем дворе лису и застрелила ее из ружья. Как сообщил корреспонденту ПЛН главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров, в ходе противоэпидемиологических мероприятий, проведенных по факту сотрудниками областной ветеринарной службы, гражданка сообщила, что контакта с животным у нее не было, и отказалась от прививок.

Тем не менее ветеринары обезглавили застреленное животное и отправили голову на экспертизу. Соответствующее исследование подтвердило наличие у лисы вируса бешенства. Бешеное животное сожгли.

2006 год. Минувший летний сезон браков дался псковскому ЗАГСу «потом и кровью»

Летний сезон браков оказался для псковского ЗАГСа изматывающим, сообщила в интервью корреспонденту ПЛН заместитель начальника управления ЗАГСа по Пскову и Псковскому району Ольга Дмитриева. По ее словам, за июнь-август сотрудники ЗАГСа зарегистрировали 790 браков, в том числе за последний месяц 315.

«Цифра ошеломляющая – просто руки опускаются. Каждый зарегистрированный брак давался нам потом и кровью», - прокомментировала Ольга Дмитриева.

Одной из главных проблем, по ее мнению, является то, что, кроме регистрации браков во Дворце бракосочетаний, четырем сотрудникам ЗАГСа приходилось работать на выездах в Приказной палате, Палатах Меньшиковых, Поганкиных палатах, в Доме Масон, в отеле Heliopark Old Estate и даже на теплоходе «Буревестник».

«В течение всего лета таких выездов было 56, то есть 7% от общего числа свадеб. И ради этих 7% мы тратили кучу сил, энергии и времени. В Приказных палатах мы зарегистрировали 41 брак, а в остальных местах – единицы», - прокомментировала Ольга Дмитриева «вынужденные разъезды» сотрудников ЗАГСа.

Она также поделилась своими намерениями обратиться к руководству Минюста с просьбой пересмотреть напряженный график работы сотрудников ЗАГСа.

Чаще всего летом традиционно женились молодые пары в возрасте от 18 до 24 лет, но у них «на хвосте» с отрывом всего в 10-12 пар сидели супруги от 25 до 34 лет. Также были единичные случаи регистрации пар в возрасте до 18 лет и даже после 70.

В Псковской области в 2024 году на получение услуги «Регистрация брака» было подано 2 212 электронных заявлений, а за 8 месяцев 2025 года - 1 555.

2011 год. И снова здравствуйте: ПЛН в новом облике

Сайт «Псковской Ленты Новостей» с сегодняшнего дня немного преобразился, чтобы стать чуть современнее и удобнее.

Так, теперь на сайте ПЛН три главные новости вместо одной, чтобы читатели лучше ориентировались в текущей «повестке дня».

Значительная новинка - интерактивное раскрывающееся меню специальных разделов (чтобы «развернуть» их нужно кликнуть на стрелочку справа от названий пунктов меню). В разделе «Панорама» собрана подборка трех главных новостей из основных разделов. В «Голосе» размещены все материалы, связанные с авторской или читательской позицией: последние записи в блогах или авторских колонках, материалы из рубрики «Интерактив», опросы… В разделе «Обозрения» вы теперь сможете одним кликом увидеть все материалы, касающиеся обзоров тех или иных сфер жизни – потребительского рынка, культуры, местных СМИ, автообзоры и т.д. В разделе «Проекты» вы сможете в одном окне увидеть главные материалы всех отраслевых проектов ПЛН -Автомира, Здоровья, Дома, Туризма… Раздел «Объявления» поможет вам сразу же, без долгих блужданий по сайту, увидеть последние объявления, которые прислали наши читатели или партнеры. Также с помощью раскрывающегося меню раздела «Справка» вы сможете легко добраться до телепрограммы, справочника «Кто есть кто в Псковской области», расписаний поездов, телефонов такси, адресов гостиниц и другой полезной информации. В разделе «Сюжеты» собраны все последние подборки «информационных сериалов» - важных тем, которые затрагивались во многих статьях нашего информационного агентства.

Сейчас на сайте Псковскую Ленту Новостей сложно представить иной, но в 2011 году изменения эти более чем значительные.

2019 год. Михаил Ведерников заложил камень в основание современной молочной фермы в Новосокольническом районе

В рамках поездки в Новосокольнический район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 5 сентября, принял участие в торжественной церемонии закладки камня в основание современной молочной фермы. Мероприятие прошло на строительной площадке будущего молочного комплекса в деревне Насва. Это инвестиционный проект ОАО «Красное знамя».

Вместе с главой региона камень, символизирующий начало строительства, заложил руководитель предприятия, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«В Псковской области есть все необходимые возможности для реализации столь серьезных инвестиционных проектов. Проект по строительству молочной фермы для региона очень важен, мы готовы активно поддерживать инвесторов, которые уже успешно работают в регионе и планируют развивать свое производство. С Минсельхозом РФ достигнуты договоренности о системной поддержке, которая позволит региону планомерно развивать животноводство», - отметил глава региона.

2024 год. Группа «Три дня дождя» дала бесплатный концерт на Савкиной горке в Пушкинском заповеднике

На старинном городище Савкина горка в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» впервые состоялся акустический концерт под открытым небом. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 4 сентября, вечером, перед пушкиногорцами, а также гостями Святогорья из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Великих Лук выступила молодёжная музыкальная рок-группа «Три дня дождя».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В музее уточняли, что коллектив в эти дни находился в псковских пушкинских местах и работал над своим новым альбомом.

Ранее компания «Русский Консьерж» при поддержке Газпром-медиа 1 и 2 июля провела на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» съёмки для своего проекта — художественно-документального фильма «Муки».

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.