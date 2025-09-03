День в истории ПЛН. 5 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 5 сентября в разные годы.
48-летняя жительница местечка Стапские Хутора Пыталовского района обнаружила в своем дворе лису и застрелила ее из ружья. Как сообщил корреспонденту ПЛН главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров, в ходе противоэпидемиологических мероприятий, проведенных по факту сотрудниками областной ветеринарной службы, гражданка сообщила, что контакта с животным у нее не было, и отказалась от прививок.
Тем не менее ветеринары обезглавили застреленное животное и отправили голову на экспертизу. Соответствующее исследование подтвердило наличие у лисы вируса бешенства. Бешеное животное сожгли.
Летний сезон браков оказался для псковского ЗАГСа изматывающим, сообщила в интервью корреспонденту ПЛН заместитель начальника управления ЗАГСа по Пскову и Псковскому району Ольга Дмитриева. По ее словам, за июнь-август сотрудники ЗАГСа зарегистрировали 790 браков, в том числе за последний месяц 315.
Одной из главных проблем, по ее мнению, является то, что, кроме регистрации браков во Дворце бракосочетаний, четырем сотрудникам ЗАГСа приходилось работать на выездах в Приказной палате, Палатах Меньшиковых, Поганкиных палатах, в Доме Масон, в отеле Heliopark Old Estate и даже на теплоходе «Буревестник».
Она также поделилась своими намерениями обратиться к руководству Минюста с просьбой пересмотреть напряженный график работы сотрудников ЗАГСа.
Чаще всего летом традиционно женились молодые пары в возрасте от 18 до 24 лет, но у них «на хвосте» с отрывом всего в 10-12 пар сидели супруги от 25 до 34 лет. Также были единичные случаи регистрации пар в возрасте до 18 лет и даже после 70.
В Псковской области в 2024 году на получение услуги «Регистрация брака» было подано 2 212 электронных заявлений, а за 8 месяцев 2025 года - 1 555.
Сайт «Псковской Ленты Новостей» с сегодняшнего дня немного преобразился, чтобы стать чуть современнее и удобнее.
Так, теперь на сайте ПЛН три главные новости вместо одной, чтобы читатели лучше ориентировались в текущей «повестке дня».
Значительная новинка - интерактивное раскрывающееся меню специальных разделов (чтобы «развернуть» их нужно кликнуть на стрелочку справа от названий пунктов меню). В разделе «Панорама» собрана подборка трех главных новостей из основных разделов. В «Голосе» размещены все материалы, связанные с авторской или читательской позицией: последние записи в блогах или авторских колонках, материалы из рубрики «Интерактив», опросы… В разделе «Обозрения» вы теперь сможете одним кликом увидеть все материалы, касающиеся обзоров тех или иных сфер жизни – потребительского рынка, культуры, местных СМИ, автообзоры и т.д. В разделе «Проекты» вы сможете в одном окне увидеть главные материалы всех отраслевых проектов ПЛН -Автомира, Здоровья, Дома, Туризма… Раздел «Объявления» поможет вам сразу же, без долгих блужданий по сайту, увидеть последние объявления, которые прислали наши читатели или партнеры. Также с помощью раскрывающегося меню раздела «Справка» вы сможете легко добраться до телепрограммы, справочника «Кто есть кто в Псковской области», расписаний поездов, телефонов такси, адресов гостиниц и другой полезной информации. В разделе «Сюжеты» собраны все последние подборки «информационных сериалов» - важных тем, которые затрагивались во многих статьях нашего информационного агентства.
Сейчас на сайте Псковскую Ленту Новостей сложно представить иной, но в 2011 году изменения эти более чем значительные.
В рамках поездки в Новосокольнический район губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 5 сентября, принял участие в торжественной церемонии закладки камня в основание современной молочной фермы. Мероприятие прошло на строительной площадке будущего молочного комплекса в деревне Насва. Это инвестиционный проект ОАО «Красное знамя».
Вместе с главой региона камень, символизирующий начало строительства, заложил руководитель предприятия, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.
На старинном городище Савкина горка в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» впервые состоялся акустический концерт под открытым небом. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 4 сентября, вечером, перед пушкиногорцами, а также гостями Святогорья из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Великих Лук выступила молодёжная музыкальная рок-группа «Три дня дождя».
Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
В музее уточняли, что коллектив в эти дни находился в псковских пушкинских местах и работал над своим новым альбомом.
Ранее компания «Русский Консьерж» при поддержке Газпром-медиа 1 и 2 июля провела на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» съёмки для своего проекта — художественно-документального фильма «Муки».
Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.