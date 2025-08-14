Общество

ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова

Псковская Лента Новостей помогает поддерживать доверие к налоговой службе, считает руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

«ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе, своевременно сообщает об изменениях в законодательстве, сроках уплаты налогов, а также рассказывает о задачах и достижениях управления. Сотрудничество с ПЛН продолжается практически с момента основания издания. Журналисты редакции - профессионалы, которые хорошо разбираются в налоговой тематике и доступно доносят информацию до читателей. В юбилейный год хочу поздравить весь коллектив ПЛН с праздником. Пусть профессионализм, творчество, искренность и открытость к людям помогают вам в непростой работе. И пусть хороших и позитивных новостей будет как можно больше», - сказала Анна Кутузова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.