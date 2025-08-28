Общество

Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен

На интервью к журналистам Псковской Ленты Новостей приходишь, как на экзамен, заявила сенатор от Псковской области Наталья Мельникова на торжественном вечере в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

«Мы с вами познакомились в 2015 году, вам тогда было 15 лет, я тогда стала управляющим территориальным отделением Пенсионного фонда РФ. И вы меня пригласили на передачу как руководителя. Конечно, пенсионная тема всегда была острая. И когда я к вам шла, мне коллеги сказали: «Вы будьте аккуратны, это же ПЛН». И я напряглась. С большими глазами пришла к вам на интервью. Увидев мои большие глаза, мне говорят ваши коллеги: «Не волнуйтесь, мы вам поможем, если что, мы все вытащим». Я даже помню эти слова», - поделилась Наталья Мельникова.

По ее словам, интервью прошло успешно, и в конце, когда ее спросили о впечатлениях, она сказала, что ПЛН - это настоящие друзья.

«К вам каждый раз идешь, как на экзамен, не знаешь, с чем придешь и с чем выйдешь, потому что не знаешь, какие вопросы вы будете задавать. И в этом весь интерес. Мы находимся на кураже, на драйве, мы понимаем сегодня, что волнует людей, мы сегодня с ними в диалоге, мы сегодня должны, как власть, сделать все, чтобы люди нам задавали эти вопросы, это сближает», - заметила сенатор.

Наталья Мельникова поздравила ПЛН с 25-летием и отметила, что удержать ритм на протяжении такого срока - дорогого стоит.

«Я желаю вам драйва, стремления, движения, не останавливаться, обязательно быть вместе, - сказала сенатор. - С праздником! Всех благ каждому редактору, каждому ведущему, кто работал, работает и будет работать в вашей огромной команде. Профессионализма, движения, не сбавляйте, двигайтесь только вперед. Приглашайте нас, благодарных гостей».

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.