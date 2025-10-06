Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
От яблока до яблони
Воркаут в Пскове
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 07.10.2025 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября 07.10.2025 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025 16:130 Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла 07.10.2025 16:100 Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей 07.10.2025 16:070 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День в истории ПЛН. 7 октября

07.10.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 7 октября в разные годы.

 

2003 год. В Пскове обсудили перспективы сотрудничества с Гамбургом

7 октября мэр Пскова Михаил Хоронен принял делегацию города Гамбурга, которую возглавлял госсекретарь, полномочный представитель Федерального Совета, уполномоченный сената по вопросам Европы, внешним связям и политике развития Райнхард Штут. 

Вместе с ним город посетила и представитель фонда имени Конрада Аденауэра. Приезд этой делегации свидетельствует о том, что тесные партнерские связи между Псковом и городами, а также организациями и фондами Германии, расширяются.

Касаясь международных проблем, Михаил Хоронен в очередной раз подчеркнул, что он видит возможные преимущества, которые сулит псковичам предстоящее вступление стран Балтии в Европейский Союз, и высказал свою личную негативную точку зрения относительно расширения НАТО на восток.

Немецкие гости также подчеркнули преемственность связей по ганзейской линии двух городов, Пскова и Гамбурга, и выразили пожелание развивать эти связи в современных условиях на основе опыта, накопленного в сотрудничестве с Санкт-Петербургом. Руководство немецкого города сегодня рассматривает различные проекты и предложения по налаживанию сотрудничества, для начала, к примеру, в гуманитарной сфере, и, возможно, начать с проведения взаимных дней культуры. В частности, третьей стороной в этом международном проекте может стать Рига. Столица Латвии также развивает успешное сотрудничество с Гамбургом, и именно руководство Риги инициировало организацию совместного гуманитарного проекта.

2004 год. В среднем в Псковский медвытрезвитель поступает 44 человека в день

За 9 месяцев 2004 года в Псковский городской медвытрезвитель было доставлено 12 260 граждан. Об этом сообщала инспектор по учету вытрезвителя Татьяна Степанова.

Из общего количество доставленных за этот период помещено в вытрезвитель 5 617 человек. Согласно статистическим данным, на 1 октября 2004 среди «посетителей» медвытрезвителя зарегистрировано 1 794 человека, не имеющих постоянного места жительства. 82 лица было передано сотрудниками псковского вытрезвителя в военную комендатуру, 48 - в службу скорой помощи. Среди граждан, поступивших в городской вытрезвитель, зарегистрировано 16 несовершеннолетних и 40 лиц, находящихся в розыске.

Как отмечала Татьяна Степанова, всего за один месяц в Пскове было составлено 1 634 протокола по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).

Средняя наполняемость медвытрезвителя за сутки составляет 44 человека.

2008 год. Новым секретарем политсовета Псковского регионального отделения «Единой России», возможно, станет Валентин Каленский – источник

На пост секретаря политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» будет выдвинут вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель партийной фракции Валентин Каленский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщал источник в региональном политсовете.

Кандидатура Каленского устраивает подавляющее большинство членов регионального политсовета «Единой России». Она будет официально выдвинута в четверг, 9 октября, на заседании президиума политсовета, отметил источник.

В случае положительного решения президиума политсовета кандидатура Каленского будет отправлена на согласование в федеральное руководство партии. После одобрения руководством региональным политсовет согласно уставу партии должен официально выдвинуть Каленского кандидатом на пост секретаря отделения для голосования на конференции единороссов Псковской области.

Добавим, что Валентин Каленский – один из первых членов «Единой России» в Псковской области, он принимал активное участие в становлении партийного отделения в регионе.

Валентин Григорьевич Каленский родился 24 сентября 1954 года в городе Пирятин Полтавской области (Украина). Окончил Полтавский кооперативный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Специальности - экономист и специалист в области управления. 1976 - инженер, затем директор Великолукской межрайонной торговой базы. 1980 год - первый заместитель председателя правления облпотребсоюза, Псков. С 1991 года по настоящее время - председатель Совета Псковского облпотребсоюза. Член правления Торгово-промышленной палаты Псковской области. В 2003 году избран в Совет Центросоюза России. Депутат Псковского областного Собрания с 2002 года. С 24 июня 2004 года по 31 марта 2005 года исполнял полномочия председателя ПОС. В настоящее время - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия».

Как станет известно позже, Валентин Каленский займет пост секретаря. 

2009 год. Псковские ветераны просят Дмитрия Медведева оградить их от унижений и незаслуженных оскорблений

7 октября 2009 года ветераны Великой Отечественной войны Псковской области обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с письмом, в котором выразили резкое возмущение статьей журналиста Александра Подрабинека «Как антисоветчик антисоветчикам», опубликованной в «Ежедневном журнале».

Автор публикации обвиняет старшее поколение в том, что им только кажется, что их отдых заслуженный и почетный, что они пользуются всеобщим уважением. «Вам внушили это давно, но ваше время кончилось. Ваша родина – не Россия. Ваша родина – Советский Союз. Вы – советские ветераны, и вашей страны, слава Богу, уже 18 лет как нет. Но и Советский Союз – это совсем не та страна, которую вы изображали в школьных учебниках и своей лживой прессе. Советский Союз – это не только политруки, стахановцы, ударники коммунистического труда и космонавты. Советский Союз – это еще и крестьянские восстания, жертвы коллективизации и Голодомора, сотни тысяч невинно расстрелянных по чекистским подвалам и миллионы замученных в ГУЛАГе под звуки поганого михалковского гимна. Советский Союз – это бессрочные психушки для диссидентов, убийства из-за угла, и на бесчисленных лагерных кладбищах – безымянные могилы моих друзей-политзаключенных, не доживших до нашей свободы», - пишет автор публикации. Также он применяет к участникам войны такие «эпитеты», как «вертухаи в лагерях и тюрьмах, комиссары в заградотрядах, палачи на расстрельных полигонах». «Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею, а теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое советское прошлое», - высказывает обвинение Подрабинек. В заключение публикации он призывает «прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. «Зло должно быть наказуемо. Его служители – тоже. Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима», - пишет он.

Псковские ветераны убеждены, что в этой статье высказаны «открытые вражеские обвинения» в адрес ветеранов, вставших на защиту Родины в годы войны, и «безнравственные выпады против многонационального советского народа, искренне боровшегося за светлое будущее для своих детей». «Считаем это личным оскорблением каждого из нас, унижением подвигов наших боевых товарищей, осквернением самой священной памяти о всех тех, кто прошел через горнило страшных испытаний. Да, в нашей истории было разное: и репрессии, и предатели из армии генерала Власова… Но даже это не дает морального права господину Подрабинеку с его подельниками огульно называть всех нас «ветеранами тоталитаризма», «вертухаями» и «лизоблюдами», - говорится в письме Медведеву.

Также ветераны Псковской области отметили, что «не понаслышке знают, что принесли на нашу землю гитлеровцы, проводившие политику уничтожения непокорного мирного населения, десятками тысяч расстреливавшие и угонявшие в рабство наших матерей, отцов, жен и детей». «Сотни концлагерей, десятки сожженных вместе с жителями деревень, до основания разрушенные города Псковщины - вот наши скорбные свидетели и судьи истории. Мы собственной кровью заплатили за право наших детей жить под мирным небом и гордиться нами. Поэтому тем более обидно, что некоторые негодяи пытаются очернить все то светлое, ради чего мы воевали. В той войне мы все были равны - и русские, и белорусы, и молдаване, и азербайджанцы… И когда над страной прозвучал грозный призыв "Отечество в опасности!", мы вставали под пули и умирали за него», - сказано в письме.

В нем ветераны Псковщины просят Дмитрия Медведева оградить их от унижений и незаслуженных оскорблений. «Особенно удивительно, что эта публикация появилась именно в то время, когда страна готовится торжественно отметить 65-летие Победы. Мы считаем, что Вы как глава государства должны принять действенные меры в отношении так называемой «правозащитницы» Эллы Панфиловой и журналиста Александра Подрабинека - тех, кто глумится над памятью поколений, кто очерняет наше прошлое», - говорится в письме.

Документ подписан председателем Псковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым и председателем Псковской областной общественной организации ветеранов войны и труда Шамилем Ахметовым.

2010 год. Никакого маньяка в Пскове нет - начальник городского УВД

Никакого маньяка в Пскове нет. Об этом официально заявлял начальник УВД города Пскова Дмитрий Шеховцов на состоявшейся 7 октября 2010 года пресс-конференции.

Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, начальник УВД отмечал, что слухов о маньяке по городу ходит много. Тем не менее изнасилование и убийство, произошедшие 23 сентября на улице Леона Поземского, - единственное зафиксированное в этом году подобное преступление в городе.

«Нет никакого маньяка, нет никакой информации об этом и нет никаких данных, чтобы предполагать, что он действует в городе», - сказал начальник городского УВД.

По его словам, работа по раскрытию этого преступления ведется в ежечасном режиме. В рамках расследования на предмет причастности к преступлению было допрошено значительное количество граждан. При этом данные о приметах преступника разнятся. Одни говорят, что это молодой светловолосый мужчина, другие - что это мужчина в возрасте. «Вероятно, эти люди находились в предполагаемый промежуток времени возле места нахождения трупа, и не более того. Никакой информации о том, что они совершили преступление, на сегодняшний день нет», - подчеркнул Шеховцов, заверив, что «по раскрытию преступления делается все возможное».

Ранее сообщалось, что 23 сентября в лесопосадке, расположенной по улице Леона Поземского в Пскове, был обнаружен труп 23-летней девушки. Телесные повреждения на теле потерпевшей, а также характер повреждений одежды свидетельствует о насильственном характере ее смерти и совершении в отношении нее изнасилования. По факту были возбуждены уголовные дела по статьям 105.2 УК РФ «Убийство» и 131.1 УК РФ «Изнасилование». Следствием проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Вскоре после данного происшествия среди псковичей поползли слухи о том, что в городе орудует маньяк. Активные обсуждения этой темы начались в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте». Одна из участниц обсуждения написала, что вечером на улице ее пытался схватить неизвестный мужчина. В социальной сети даже выложили фоторобот подозреваемого, как утверждается, в совершении убийства девушки на улице Поземского.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 58 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона День в истории ПЛН. 7 октября День в истории ПЛН. 6 октября Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 День в истории ПЛН. 3 октября День в истории ПЛН. 2 октября Джемал Малышев: 25 лет — это хорошее начало День в истории ПЛН. 1 октября Дмитрий Хритоненков: ПЛН за 25 лет зарекомендовала себя только с положительной стороны День в истории ПЛН. 30 сентября День в истории ПЛН. 29 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Олесия Кривченкова День в истории ПЛН. 26 сентября День в истории ПЛН. 25 сентября День в истории ПЛН. 24 сентября День в истории ПЛН. 23 сентября Николай Рыбаков: На ПЛН можно узнать разные точки зрения День в истории ПЛН. 22 сентября «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было СОБЫТИЕ: Фестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Шоу автозвука прозвучало на празднике ПЛН Мастер-класс по воркауту прошёл на автофестивале ПЛН Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН Сертификаты от сервиса по замене масла SPOT разыграли на автофестивале ПЛН ВОА дало возможность псковичам поучаствовать в интерактивной гонке на празднике ПЛН Автосалон «Бизнес Град» представляет минивэны и пикапы на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН могут увидеть внедорожники от салона «Авто-АС» и выиграть сертификаты «Автосалон 1» представляет свои автомобили на празднике ПЛН «Автомобильный центр Псков» демонстрирует самые востребованные модели авто на празднике ПЛН Псковские реперы представили собственные треки на авто фестивале ПЛН Конкурс по раскраске автомобиля проходит на автофестивале ПЛН в Пскове Федерация брейкданса зажгла танцпол на атофестивале к 25-летию ПЛН Автосалон «Лидер Авто» представил свои автомобили и разыграет три корзины роз на празднике ПЛН Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25» Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН стартовала Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» Хорошо бы каждый год по три раза в квартал Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев День в истории ПЛН. 19 сентября «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия День в истории ПЛН. 18 сентября «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Александра Мошина Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН День в истории ПЛН. 17 сентября «Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee Руководитель отдела продаж «Автосалона №1»: Помогаем даже устаревшим моделям Changan Официальную презентацию бренда Belgee проведет «Автосалон №1» на автофестивале ПЛН «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием День в истории ПЛН. 16 сентября «Беседка»: «Бизнес Град» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Проблем с запчастями на Sollers и ГАЗ нет — руководитель автосалона «Бизнес Град» Руководитель автосалона «Бизнес Град» рассказал историю бренда Sollers Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН День в истории ПЛН. 15 сентября Шоу автозвука устроит Pskov Racing Team на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН Михаил Брячак: ПЛН всегда уважает мнение сторон, каким бы оно ни было Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество День в истории ПЛН. 12 сентября Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 6 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН День в истории ПЛН. 11 сентября «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН Виктор Антонов: ПЛН — единственный рупор, который говорит псковичам правду Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН День в истории ПЛН. 10 сентября Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона. ВИДЕО День в истории ПЛН. 9 сентября «ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий День в истории ПЛН. 8 сентября Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах День в истории ПЛН. 5 сентября День в истории ПЛН. 4 сентября «Гонки по вертикали»: За ПЛН! Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания День в истории ПЛН. 3 сентября СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН День в истории ПЛН. 1 сентября Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием 25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков  Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы  Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен  Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области  Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы  Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН» Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться  ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО «Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном День в истории ПЛН. 29 августа Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков День в истории ПЛН. 27 августа День в истории ПЛН. 26 августа Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю День в истории ПЛН. 25 августа ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Спасибо за праздник, друзья! Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
07.10.2025, 17:290 Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении выдачи микрозаймов 07.10.2025, 17:200 Свыше 100 раз с начала года псковских судовладельцев оштрафовали за отсутствие спасательных жилетов 07.10.2025, 17:140 Женская футбольная команда «Россиянка» из Пскова поборется за путевки в Сочи 07.10.2025, 17:100 День в истории ПЛН. 7 октября
07.10.2025, 17:010 Приставы города Пскова помогли получить моральную компенсацию семье жертвы смертельного ДТП 07.10.2025, 17:000 Псковичи могут успеть купить автомобиль CHERY по старым ценам 07.10.2025, 16:510 Если пропал ребенок, приступаем к поиску немедленно — ЛизаАлерт» 07.10.2025, 16:430 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметят в Пскове 19 октября
07.10.2025, 16:370 Псковичи смогут начать учить корейский в школе этнического языка 07.10.2025, 16:130 Фотофакт: Рамка с псковским судаком вблизи Мирожского монастыря исчезла 07.10.2025, 16:100 Росгвардия запустила многофункциональный сайт для псковичей 07.10.2025, 16:070 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 10 октября
07.10.2025, 15:520 Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе 07.10.2025, 15:480 Пскович завоевал «серебро» в плавании на «Кубке защитников Отечества» 07.10.2025, 15:460 Следствие по делу Льва Шлосберга* находится на завершающем этапе 07.10.2025, 15:430 «Люди спали прямо на месте поисков»: псковичам рассказали истории из работы «ЛизаАлерт»
07.10.2025, 15:310 «8:0 в пользу Кузнецкой»: в Пскове начнут поэтапную замену проблемной теплотрассы 07.10.2025, 15:260 Жизнь как танец, мир как сказка: «Михайловское» приглашает на творческую встречу 07.10.2025, 15:250 МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут 07.10.2025, 15:200 Александр Кузьмин: ПЛН прославляет жителей региона
07.10.2025, 15:140 День действий «За достойный труд!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2025, 15:090 Экстрасенсы только сбивают с толку родственников пропавших — «ЛизаАлерт» 07.10.2025, 15:040 Футбольная команда прокуратуры Псковской области выиграла «Кубок Ладоги» 07.10.2025, 14:580 Консул открыл корейскую неделю K-fest в Пскове. ФОТО
07.10.2025, 14:290 «Псковские тепловые сети» летом заменили более 7 км трубопроводов 07.10.2025, 14:180 За пять лет при помощи отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области нашли почти 900 пропавших человек 07.10.2025, 14:090 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы. ВИДЕО 07.10.2025, 14:090 Благотворительный концерт состоялся в псковском Доме профсоюзов
07.10.2025, 14:030 Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий 07.10.2025, 13:510 Суд обязал предпринимателя демонтировать настенное панно в Великих Луках 07.10.2025, 13:420 ПТС: Большинство «управляек» отнеслось к отопительному сезону ответственно 07.10.2025, 13:320 Расписание пригородных поездов изменится на участке Шаховская — Великие Луки
07.10.2025, 13:252 Псковский суд не стал продлевать домашний арест Льва Шлосберга* 07.10.2025, 13:210 ВТБ продемонстрировал работу российского банкомата с повышенной криптозащитой 07.10.2025, 13:140 Загородный лагерь «Нептун» в Псковском районе хотят восстановить к 2026 году 07.10.2025, 13:100 Нобелевскую премию присудили за работы в области квантовой физики
07.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о старте отопительного сезона в Пскове 07.10.2025, 13:020 На 98-м году жизни в Пскове умер участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк 07.10.2025, 12:580 Путин учредил Совет при президенте РФ по культуре 07.10.2025, 12:480 Псковичи могут подать заявку на первый ИТ-форум «Цифровые решения»
07.10.2025, 12:400 Число погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 45 07.10.2025, 12:270 Художники из разных городов Северо-Запада приехали на пленэр в «Михайловское» 07.10.2025, 12:220 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове 07.10.2025, 12:210 Вечерние «Ласточки» между Псковом и Петербургом 7 октября стартуют по расписанию
07.10.2025, 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025, 12:060 Оборот биоэквайринга в РФ за 9 месяцев 2025 года составил более 116 млрд рублей 07.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 11:520 Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдет 24-25 ноября
07.10.2025, 11:440 40% псковичей мечтают о жизни в собственном доме — опрос   07.10.2025, 11:430 Псковича задержали за кражу спиртных напитков 07.10.2025, 11:270 Профсоюзы Псковской области возложили цветы к мемориалу в Выбутах. ФОТО 07.10.2025, 11:100 «Великий, могучий»: Захватчики языка — бюрократизмы
07.10.2025, 11:000 Два автомобиля столкнулись напротив дивизии на улице Маргелова в Пскове 07.10.2025, 10:520 Большинство респондентов ПЛН высказались против единого платежного документа за ЖКУ 07.10.2025, 10:420 ВТБ: Развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2-3 раза 07.10.2025, 10:320 За попытку нелегального ввоза почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже
07.10.2025, 10:210 Бархатный сезон на юге РФ завершится к концу недели 07.10.2025, 10:120 Глава Минтруда не поддержал идею ввести «налог на тунеядство» 07.10.2025, 10:000 «Беседка»: Кто ищет, тот всегда найдет 07.10.2025, 09:500 Самодельное взрывное устройство искали силовики во время тренировки в Великих Луках
07.10.2025, 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек» 07.10.2025, 09:380 Молодежь СЗФО предпочитает одну банковскую карту ― опрос ВТБ  07.10.2025, 09:340 Рэпер Macan отправится на срочную службу 07.10.2025, 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
07.10.2025, 09:000 ГОСТ с требованиями к школьным стульям вступит в силу в ноябре 07.10.2025, 08:400 Назад в детство: игра в ресторане «СтругановЪ» 07.10.2025, 08:200 Память преподобного Гавриила Седмиезерского чтят православные 7 октября 07.10.2025, 08:000 Банки нарушают закон о запрете спам-звонков
07.10.2025, 07:300 Президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 73 года 07.10.2025, 07:000 Всероссийский День беременных отмечают 7 октября 06.10.2025, 22:002 Как выйти замуж с детьми, рассказала психолог 06.10.2025, 21:400 Псковская делегация приняла участие в акции «Поклонимся великим тем годам. Дети»
06.10.2025, 21:200 В псковском следственном изоляторе прочли стихи Есенина 06.10.2025, 21:000 Юбилейный вечер поэта Людмилы Скатовой пройдет в Великих Луках 06.10.2025, 20:590 Праздник для постояльцев провели в пушкиногорском Доме ветеранов 06.10.2025, 20:450 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru