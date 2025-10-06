Общество

День в истории ПЛН. 7 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 7 октября в разные годы.

2003 год. В Пскове обсудили перспективы сотрудничества с Гамбургом

7 октября мэр Пскова Михаил Хоронен принял делегацию города Гамбурга, которую возглавлял госсекретарь, полномочный представитель Федерального Совета, уполномоченный сената по вопросам Европы, внешним связям и политике развития Райнхард Штут.

Вместе с ним город посетила и представитель фонда имени Конрада Аденауэра. Приезд этой делегации свидетельствует о том, что тесные партнерские связи между Псковом и городами, а также организациями и фондами Германии, расширяются.

Касаясь международных проблем, Михаил Хоронен в очередной раз подчеркнул, что он видит возможные преимущества, которые сулит псковичам предстоящее вступление стран Балтии в Европейский Союз, и высказал свою личную негативную точку зрения относительно расширения НАТО на восток.

Немецкие гости также подчеркнули преемственность связей по ганзейской линии двух городов, Пскова и Гамбурга, и выразили пожелание развивать эти связи в современных условиях на основе опыта, накопленного в сотрудничестве с Санкт-Петербургом. Руководство немецкого города сегодня рассматривает различные проекты и предложения по налаживанию сотрудничества, для начала, к примеру, в гуманитарной сфере, и, возможно, начать с проведения взаимных дней культуры. В частности, третьей стороной в этом международном проекте может стать Рига. Столица Латвии также развивает успешное сотрудничество с Гамбургом, и именно руководство Риги инициировало организацию совместного гуманитарного проекта.

2004 год. В среднем в Псковский медвытрезвитель поступает 44 человека в день

За 9 месяцев 2004 года в Псковский городской медвытрезвитель было доставлено 12 260 граждан. Об этом сообщала инспектор по учету вытрезвителя Татьяна Степанова.

Из общего количество доставленных за этот период помещено в вытрезвитель 5 617 человек. Согласно статистическим данным, на 1 октября 2004 среди «посетителей» медвытрезвителя зарегистрировано 1 794 человека, не имеющих постоянного места жительства. 82 лица было передано сотрудниками псковского вытрезвителя в военную комендатуру, 48 - в службу скорой помощи. Среди граждан, поступивших в городской вытрезвитель, зарегистрировано 16 несовершеннолетних и 40 лиц, находящихся в розыске.

Как отмечала Татьяна Степанова, всего за один месяц в Пскове было составлено 1 634 протокола по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения).

Средняя наполняемость медвытрезвителя за сутки составляет 44 человека.

2008 год. Новым секретарем политсовета Псковского регионального отделения «Единой России», возможно, станет Валентин Каленский – источник

На пост секретаря политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» будет выдвинут вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель партийной фракции Валентин Каленский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщал источник в региональном политсовете.

Кандидатура Каленского устраивает подавляющее большинство членов регионального политсовета «Единой России». Она будет официально выдвинута в четверг, 9 октября, на заседании президиума политсовета, отметил источник.

В случае положительного решения президиума политсовета кандидатура Каленского будет отправлена на согласование в федеральное руководство партии. После одобрения руководством региональным политсовет согласно уставу партии должен официально выдвинуть Каленского кандидатом на пост секретаря отделения для голосования на конференции единороссов Псковской области.

Добавим, что Валентин Каленский – один из первых членов «Единой России» в Псковской области, он принимал активное участие в становлении партийного отделения в регионе.

Валентин Григорьевич Каленский родился 24 сентября 1954 года в городе Пирятин Полтавской области (Украина). Окончил Полтавский кооперативный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Специальности - экономист и специалист в области управления. 1976 - инженер, затем директор Великолукской межрайонной торговой базы. 1980 год - первый заместитель председателя правления облпотребсоюза, Псков. С 1991 года по настоящее время - председатель Совета Псковского облпотребсоюза. Член правления Торгово-промышленной палаты Псковской области. В 2003 году избран в Совет Центросоюза России. Депутат Псковского областного Собрания с 2002 года. С 24 июня 2004 года по 31 марта 2005 года исполнял полномочия председателя ПОС. В настоящее время - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия».

Как станет известно позже, Валентин Каленский займет пост секретаря.

2009 год. Псковские ветераны просят Дмитрия Медведева оградить их от унижений и незаслуженных оскорблений

7 октября 2009 года ветераны Великой Отечественной войны Псковской области обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с письмом, в котором выразили резкое возмущение статьей журналиста Александра Подрабинека «Как антисоветчик антисоветчикам», опубликованной в «Ежедневном журнале».

Автор публикации обвиняет старшее поколение в том, что им только кажется, что их отдых заслуженный и почетный, что они пользуются всеобщим уважением. «Вам внушили это давно, но ваше время кончилось. Ваша родина – не Россия. Ваша родина – Советский Союз. Вы – советские ветераны, и вашей страны, слава Богу, уже 18 лет как нет. Но и Советский Союз – это совсем не та страна, которую вы изображали в школьных учебниках и своей лживой прессе. Советский Союз – это не только политруки, стахановцы, ударники коммунистического труда и космонавты. Советский Союз – это еще и крестьянские восстания, жертвы коллективизации и Голодомора, сотни тысяч невинно расстрелянных по чекистским подвалам и миллионы замученных в ГУЛАГе под звуки поганого михалковского гимна. Советский Союз – это бессрочные психушки для диссидентов, убийства из-за угла, и на бесчисленных лагерных кладбищах – безымянные могилы моих друзей-политзаключенных, не доживших до нашей свободы», - пишет автор публикации. Также он применяет к участникам войны такие «эпитеты», как «вертухаи в лагерях и тюрьмах, комиссары в заградотрядах, палачи на расстрельных полигонах». «Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею, а теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое советское прошлое», - высказывает обвинение Подрабинек. В заключение публикации он призывает «прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. «Зло должно быть наказуемо. Его служители – тоже. Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима», - пишет он.

Псковские ветераны убеждены, что в этой статье высказаны «открытые вражеские обвинения» в адрес ветеранов, вставших на защиту Родины в годы войны, и «безнравственные выпады против многонационального советского народа, искренне боровшегося за светлое будущее для своих детей». «Считаем это личным оскорблением каждого из нас, унижением подвигов наших боевых товарищей, осквернением самой священной памяти о всех тех, кто прошел через горнило страшных испытаний. Да, в нашей истории было разное: и репрессии, и предатели из армии генерала Власова… Но даже это не дает морального права господину Подрабинеку с его подельниками огульно называть всех нас «ветеранами тоталитаризма», «вертухаями» и «лизоблюдами», - говорится в письме Медведеву.

Также ветераны Псковской области отметили, что «не понаслышке знают, что принесли на нашу землю гитлеровцы, проводившие политику уничтожения непокорного мирного населения, десятками тысяч расстреливавшие и угонявшие в рабство наших матерей, отцов, жен и детей». «Сотни концлагерей, десятки сожженных вместе с жителями деревень, до основания разрушенные города Псковщины - вот наши скорбные свидетели и судьи истории. Мы собственной кровью заплатили за право наших детей жить под мирным небом и гордиться нами. Поэтому тем более обидно, что некоторые негодяи пытаются очернить все то светлое, ради чего мы воевали. В той войне мы все были равны - и русские, и белорусы, и молдаване, и азербайджанцы… И когда над страной прозвучал грозный призыв "Отечество в опасности!", мы вставали под пули и умирали за него», - сказано в письме.

В нем ветераны Псковщины просят Дмитрия Медведева оградить их от унижений и незаслуженных оскорблений. «Особенно удивительно, что эта публикация появилась именно в то время, когда страна готовится торжественно отметить 65-летие Победы. Мы считаем, что Вы как глава государства должны принять действенные меры в отношении так называемой «правозащитницы» Эллы Панфиловой и журналиста Александра Подрабинека - тех, кто глумится над памятью поколений, кто очерняет наше прошлое», - говорится в письме.

Документ подписан председателем Псковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым и председателем Псковской областной общественной организации ветеранов войны и труда Шамилем Ахметовым.

2010 год. Никакого маньяка в Пскове нет - начальник городского УВД

Никакого маньяка в Пскове нет. Об этом официально заявлял начальник УВД города Пскова Дмитрий Шеховцов на состоявшейся 7 октября 2010 года пресс-конференции.

Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, начальник УВД отмечал, что слухов о маньяке по городу ходит много. Тем не менее изнасилование и убийство, произошедшие 23 сентября на улице Леона Поземского, - единственное зафиксированное в этом году подобное преступление в городе.

«Нет никакого маньяка, нет никакой информации об этом и нет никаких данных, чтобы предполагать, что он действует в городе», - сказал начальник городского УВД.

По его словам, работа по раскрытию этого преступления ведется в ежечасном режиме. В рамках расследования на предмет причастности к преступлению было допрошено значительное количество граждан. При этом данные о приметах преступника разнятся. Одни говорят, что это молодой светловолосый мужчина, другие - что это мужчина в возрасте. «Вероятно, эти люди находились в предполагаемый промежуток времени возле места нахождения трупа, и не более того. Никакой информации о том, что они совершили преступление, на сегодняшний день нет», - подчеркнул Шеховцов, заверив, что «по раскрытию преступления делается все возможное».

Ранее сообщалось, что 23 сентября в лесопосадке, расположенной по улице Леона Поземского в Пскове, был обнаружен труп 23-летней девушки. Телесные повреждения на теле потерпевшей, а также характер повреждений одежды свидетельствует о насильственном характере ее смерти и совершении в отношении нее изнасилования. По факту были возбуждены уголовные дела по статьям 105.2 УК РФ «Убийство» и 131.1 УК РФ «Изнасилование». Следствием проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление, назначен ряд судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Вскоре после данного происшествия среди псковичей поползли слухи о том, что в городе орудует маньяк. Активные обсуждения этой темы начались в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте». Одна из участниц обсуждения написала, что вечером на улице ее пытался схватить неизвестный мужчина. В социальной сети даже выложили фоторобот подозреваемого, как утверждается, в совершении убийства девушки на улице Поземского.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.