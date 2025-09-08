Общество

День в истории ПЛН. 9 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 9 сентября в разные годы.

2008 год. Начальник великолукской колонии строгого режима обустроил дачу на деньги заключенных

На деньги, заработанные заключенными великолукской колонии строгого режима, ее начальник протянул себе электропроводку на дачу, сообщал руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области Михаил Дьяков Псковской Ленте Новостей в 2008 году.

По его словам, за год работы управления суд не вынес ни одного оправдательного приговора по возбужденным следователями делам. Однако есть одно спорное дело, когда был оправдан начальник великолукской колонии строгого режима, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением.

«Мое мнение, что это ненормально, когда начальник колонии за 630 тысяч рублей, заработанных заключенными, протягивает линию электропередачи себе на дачу. Вынесенный оправдательный приговор аморален», - отмечал он.

Самым интересным в этом деле, по его словам, являлось то, что потерпевшая сторона, которой является управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), вынесенный приговор не обжаловало. И высказал надежду, что приговор будет отменен.

2009 год. Одна пара молодоженов торжественно поженилась, и семь просто расписались в псковском ЗАГСе 09.09.09

Всего одна пара молодоженов торжественно соединилась узами брака в псковском загсе, и еще семь пар просто расписались 9 сентября 2009 года, в день трех девяток в Псковской области.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщали в управлении загса по Пскову и Псковскому району. Несмотря на цифровое совпадение: «девятое число девятого месяца девятого года» (09.09.09) ажиотажа, как видно, среди пар брачующихся сегодня не наблюдалось.

2013 год. На выборах главы Стругокрасненского района уверенную победу одержал Александр Волков

9 сентября 2013 года главой Стругокрасненского района был избран Александр Волков.

Фото из соцсетей Александра Волкова

По итогам голосования Александр Волков («Единая Россия») набрал 70,16% голосов. Ближайшими конкурентами стали Любовь Герасимова («Яблоко») – 14,38% и Андрей Волос (КПРФ) – 9,28%.

Кандидат от ЛДПР Сергей Главнов получил 1,84% голосов, Ирина Соколова («Правое дело») - 2,03%.

Отметим, что Александр Волков руководит муниципалитетом и по сей день.

2014 год. В Острове запущен таймер обратного отсчета

9 сентября 2014 года на главной площади Острова собрались учащиеся сельских и городских школ, островичи и гости города, студенты ПсковГУ, чтобы дать старт отсчету до начала чемпионата мира среди юношей и юниоров, который пройдет в спортивном центре «Юность» в 2017 году.

Ведущие праздничного мероприятия приветствовали участников соревнований на призы олимпийского чемпиона, островича Михаила Иванова. Они проинформировали, что в июле 2014 года на заседании комитета Международного Союза биатлонистов в столице Норвегии, Осло, было принято решение о проведении чемпионата мира среди юношей и юниоров в Острове. Острову выпала большая честь принять лучших юных биатлонистов мира.

На спортивном празднике присутствовали почетные гости: врио губернатора Псковской области Андрей Турчак, глава администрации Островского района Павел Мищенков, вице-президент Союза биатлонистов России Дмитрий Алексашин, вице-президент Союза биатлонистов России, член технического комитета Международного Союза биатлонистов Вадим Мелихов и другие.

Первым к островичам и гостям города обратился врио губернатора Псковской области Андрей Турчак.

«Дорогие друзья, дорогие островичи, участники спортивных состязаний, позвольте от всей души, от лица администрации региона поздравить вас с сегодняшним спортивным праздником, днем спорта и днем здоровья. Символично, что в этот день мы даем старт обратному отсчету времени до проведения чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров здесь у нас, в Островском районе, Псковской области, в 2017 году. Как совсем недавно весь Остров и весь наш регион объединились и вместе готовились к проведению этапа Кубка IBU, так и теперь все вместе будем готовиться к 2017 году. После получения почетного права проведения чемпионата мира Остров по праву стал олимпийской и спортивной столицей нашего региона. Я вас всех с этим поздравляю. Нам нужно очень много потрудиться, привести в порядок и построить новые объекты спортивной, гостиничной и дорожной инфраструктуры. Я уверен, что за эти 2,5 года мы с этой задачей справимся», - говорил Андрей Турчак.

2015 год. В Пскове продолжается розыск причастных к убийству женщины на стоянке у супермаркета

В этот день в 2015 году следствие продолжало розыск лиц, причастных к убийство женщины, тело которой было обнаружено в ночь на 6 сентября на автомобильной стоянке сетевого супермаркета на улице Николая Васильева, 38 в Пскове.

43-летняя жительница областного центра скончалась от ножевого ранения брюшной полости.

2018 год. Жириновский подрался в центре Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на несогласованную властями акцию против изменений в пенсионном законодательстве в центре Москвы.

Собравшиеся на Пушкинской площади встретили его криками «позор» и «клоун». Видео инцидента опубликовали пользователи твиттера.

После чего Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих, угрожал и ударил его по лицу.

Акция против изменений в пенсионном законодательстве на Пушкинской площади не была согласована с властями Москвы.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.