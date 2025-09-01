Общество

Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил Псковскую Ленту Новостей с 25-летием.

«Псковская Лента Новостей – это драйвер информационного пространства на территории нашего субъекта. Как читатель, как слушатель, как человек, который приходит на эфир, я с ПЛН уже 10 лет. Я был в разных статусах, в разных должностях, но всегда с большим удовольствием. ПЛН идёт вперёд, умеет заряжать, умеет расположить к себе совершенно разных собеседников, освещает всё с точки зрения правды. Это может быть разный информационный, эмоциональный окрас, но это всегда про правду, поэтому люди доверяют и слушают Псковскую Ленту Новостей», - сказал Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов пожелал ПЛН как можно больше друзей, а также отметить и пятидесятилетний, и столетний юбилей, быть всегда в авангарде, быть всегда впереди и не забывать про профсоюзы.

«Мы вас любим, Псковская Лента Новостей», - заключил Игорь Иванов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.