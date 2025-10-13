Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 14 октября

14.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 14 октября в разные годы.

 

2002 год. Региональная общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» будет зарегистрирована в конце октября

В конце октября 2002 года в Пскове планировали зарегистрировать региональную общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщал председатель Псковского территориального профсоюза малого и среднего бизнеса Валерий Лесников. Он планировал принять участие во II съезде общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», назначенном на 20 ноября. В ходе съезда запланирована встреча предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным.

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» была учреждена 18 сентября в Москве. На учредительном съезде были представлены 64 региона России, в том числе и Псковская область. Президентом организации был назначен президент Российского топливного союза Сергей Борисов. 

2003 год. На должность главы Пустошкинского района выдвинулись три кандидата 

На должность главы Пустошкинского района выдвинулись три кандидата. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

По его словам, документы о самовыдвижении подали Александр Карпенков 1949 года рождения, заместитель директора ООО «Арктик»; Николай Пузыня 1951 года рождения, директор МУП «Пустошкинская типография», и нынешний глава района Александр Фадеенков 1955 года рождения. У всех кандидатов образование высшее.

Выборы глав пяти муниципальных образований Псковской области были совмещены с выборами депутатов в Государственную Думу РФ, которые состоялись 7 декабря 2003 года. Выборы глав проходили в Бежаницком, Гдовском, Красногородском, Опочецком и Пустошкинском районах.

По итогам выборов в декабре 2003 года главой Пустошкинского района был избран (38,47%) Александр Фадеенков. 

2004 год. Псковскую «Родину» обещают разогнать

Советник члена Центрального Политсовета и председателя псковского регионального отделения партии «Родина» Сергея Беляева Кирилл Коктыш назвал нелегитимным собрание членов партии «Родина», которое прошло в Пскове 13 октября. 

«Центральный Политсовет партии "Родина" за два дня до псковской конференции принял решение о том, что она не является легитимной, и все члены "Родины", принявшие в ней участие, будут исключены из партии», - заявил Кирилл Коктыш.

13 октября на конференции регионального отделения «Родины» присутствовало 40 членов партии, из имеющихся в области 50, и 45 кандидатов в члены.

Темой конференции стало положение дел в областной партийной организации.

В ходе собрания было принято единогласное решение о прекращении полномочий политсовета и исключении Сергея Беляева и двух членов политсовета Владимира Меньшикова и Владимира Степанова из региональной организации «Родина».

2005 год. В Пскове откроют армянскую воскресную школу

14 октября 20 лет назад сообщалось, что в субботу, 15 октября, в помещении школы №14 в Пскове состоится торжественное открытие воскресной школы армянской общины «Урарту». Как сообщала директор школы №14 Наталья Волкова, эта школа открывается для детей армян, которые родились и живут в России.

По ее словам, на занятиях, которые будут проходить по выходным дням, ребята будут изучать историю Армении и язык этой страны. Школа создавалась армянской общиной «Урарту» при содействии городских и областных властей.

В церемонии открытия воскресной школы примут участие консул Армении, представители Министерства иностранных дел и администрации города.

2008 год. Мужчин, найденных в багажнике автомашины в Псковском районе, везли закапывать

Мужчин, обнаруженных сотрудниками ГИБДД по Псковской области в багажнике автомобиля Opel Kadett, везли закапывать. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области Андрей Горовацкий. Он также поделился подробностями дела, которые выявились в ходе следствия.

Вечером 10 октября сотрудники областного ГИБДД остановили в деревне Подборовье автомобиль Opel Kadett, за рулем которого находился гражданин 1967 года рождения. В салоне авто на момент задержания находились еще двое мужчин 1969 и 1982 годов рождения. У всех ощущался устойчивый запах алкоголя изо рта. При осмотре автомобиля сотрудники ДПС в багажном отсеке обнаружили двух мужчин с множественными телесными повреждениями - 1962 и 1982 годов рождения.

«За два дня до задержания автомобиля, 8 октября, сотрудники ГИБДД уже останавливали водителя «Опеля» и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортом в нетрезвом виде. Понятым по делу являлся один из мужчин, обнаруженных в багажнике автомобиля», - рассказал Горовацкий. Этот факт и послужил причиной того, что гражданин и его ранее судимые сообщники позвали мужчину к себе и продержали в заточении. Даже в туалет задержанный был вынужден ходить в сопровождении.

О месте нахождения мужчины стало известно его другу, который, как и первый, был знаком с этими преступниками. Он пришел в место, где находился затворник. Преступники ударили первого по голове металлической трубой, из-за чего тот потерял сознание. Когда преступники поняли, что он может быть мертв, то решили его вывезти и закопать и со вторым сделать то же самое, поскольку он был свидетелем происшествия. Двое мужчин были положены в багажник «Опеля» (второго мужчину предварительно избили). Как раз по дороге на «черное дело» преступники и были задержаны сотрудниками ГИБДД.

Подозреваемым предъявляли обвинение по двум тяжелым статьям: по статье 126.2 УК РФ «Похищение двух или более лиц» и статье 30.3 - 105.1 УК РФ «Покушение на убийство». 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

