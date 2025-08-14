Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 14 августа

14.08.2025 14:35|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 14 августа в разные годы.

 

2006 год. Причины пожара в Псковской областной филармонии

Несколькими днями ранее, 9 августа 2006 года, в Псковской областной филармонии случился пожар. 14 августа точная причина пожара до сих пор была неизвестна. Но, как рассказал на тот момент начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, две предварительные версии случившегося - непотушенная сигарета и неисправность электропроводки - отпали в ходе расследования.

«От непотушенной сигареты пожар развивается в течение 6-ти часов. Даже если предположить, что сигарета была оставлена 8 августа, вечером, задымление возникло бы намного раньше, а, по свидетельству очевидцев, 9 августа в 9 утра все было спокойно», - рассказывал ПЛН начальник Главного управления по делам ГО и ЧС по Псковской области.

При осмотре электрокабель оказался целым, без видимых повреждений и, со слов работников филармонии, стало ясно, что версия аварийного режима работы электроприборов также «не работает».

Тогда причину пожара классифицировали как «занесение постороннего источника огня». Валерий Филимонов отмечал, эта версия относительная, потому что пока не ясно, был ли это умышленный поджог или пожар возник по неосторожности какого-либо лица, «например, кто-то оставил включенным в сеть паяльник».

«Несмотря на то, что на месте происшествия не найдено ни бутылки с зажигательной смесью, ни паяльника, мы склоняемся именно к этой версии. Может быть, в дальнейшем при проведении расследования выяснятся дополнительные обстоятельства произошедшего, которые позволят установить точную причину пожара», - заключил Валерий Филимонов.

По факту пожара в Псковской областной филармонии возбуждали уголовное дело, проводили расследование. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. В результате пожара, которому была присвоена вторая степень сложности, сгорели декорации, недавно приобретенный дорогостоящий рояль Petroff и сценическое оборудование, повреждено покрытие сцены.

2007 год. Средняя зарплата в Пскове

Средний уровень зарплат по сей день волнует каждого трудящегося человека. 14 августа 2007 года Псковская Лента Новостей сообщила, что в январе-июне 2007 года средняя начисленная заработная плата по крупным и средним организациям города Пскова составила 10 793 рубля (126% к январю-июню 2006 года). В мае средняя зарплата составляла 11 083 рубля, то есть несколько больше, чем средний показатель за полугодие. Среднесписочная численность работающих в экономике по состоянию на 1 июля было 78,1 тысячи человек.

Отметим, что в настоящее время, в 2025 году, депутаты заявляли о росте средней зарплаты в регионе с 39 тысяч до 42,5 тысячи рублей. 

2008 год. Псковская демография 

За семь месяцев 2008 года в Псковской области родились 4 198  детей, что на 313 больше, чем в 2007 году (3 885). За означенный период умерло 9 067 человек (8 746 за аналогичный период  2007 года). Кроме того, на территории области был зарегистрирован 2 541 брак (2 764 за такой же период 2007 года) и 1 933 разводов (1 709 в 2007 году).

Так, только в Пскове было зарегистрировано 976 браков и 669 разводов. Родилось детей с начала года в Пскове - 1 541, а умерло 1 863 человек. В Великих Луках за это время был рожден 691 ребенок, умерло 1 126 человек. Кроме того, было зарегистрировано 433 браков и 293 разводов.

Отметим, в 2024 году 3 937 человек родились в Псковской области, умерли за этот период 10 157 человек.

2009 год. Сессия Псковской гордумы не состоялась

Освещение деятельности Псковской городской Думы по сей день занимает отнюдь не последнее место в работе Псковской Ленты Новостей. Журналисты издания посещают практически все заседания. 

14 августа 2009 года произошел вопиющий случай. Внеочередная 47-я сессия Псковской городской Думы не состоялась из-за отсутствия кворума.

«До трех депутатов нам вообще не удалось дозвониться, и мы даже не знаем, где они находятся. Видимо, это связано с отпусками», - отметил на тот момент глава Пскова Иван Цецерский. 

По словам главы, согласно уставу, при отсутствии кворума гордума неправомочна решать вопросы, поэтому сессия перенесена на сентябрь.

В проект повестки 47-й сессии, которая должна была состояться 14 августа, было включено пять вопросов. В частности, вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Псков», переданного в безвозмездное пользование УВД по городу Пскову, в собственность РФ.

Также депутаты планировали рассмотреть обращение действующего на тот момент губернатора Псковской области Андрея Турчака «О безвозмездной передаче в государственную собственность Псковской области муниципального учреждения здравоохранения «Хоспис имени святой Марфы-Марии». 

В повестку также были включены вопросы о форме проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах и утверждении (согласовании) состава комиссии по их проведению; о награждении медалью «За заслуги перед Псковом». Кроме того, гордума должна была внести изменения в Положение о комиссии по выбору земельного участка, ее состава и формы акта.

В итоге сессия прошла 27 августа 2009 года. 

2012 год. Назначение Дмитрия Быстрова 

Как мы писали в прошлых публикациях, для ПЛН всегда были важные кадровые перестановки. Так, 14 августа 2012 года губернатор Андрей Турчак на заседании администрации области представил нового председателя госкомитета по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора. Комитет возглавил Дмитрий Быстров.

«Дмитрий Михайлович вам всем знаком», - сообщил Андрей Турчак. Ранее Дмитрий Быстров исполнял обязанности заместителя председателя госкомитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле. С 2006 по 2011 год работал на различных должностях в структуре комитета по делам строительства и ЖКХ. 

По словам Андрея Турчака, курирующие строительство и ЖКХ заместители глав районов его знают лично. «Уверен, что он справится. Базовое образование - псковский политех - позволит максимально быстро войти в работу», - отметил губернатор.

Основные задачи нового председателя комитета - обеспечить подготовку к отопительному сезону, «санация» и ревизия управления градостроительства. 

Ныне Дмитрий Быстров занимает пост главы Островского района. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
