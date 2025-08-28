Общество

Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН

Псковская Лента Новостей всегда старалась жить в ногу со временем и за 25 лет смогла стать неким перекрестком интересов жителей Псковской области. Возможно, в этом заключается секрет успеха этого СМИ, заявил директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков на торжественном приеме в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

«В чем секрет? Думаю, ПЛН всегда старалась быть живой, идти в ногу со временем, не впадать в крайности и двигаться своим путем. Важно, что за 25 лет ПЛН удалось стать неким перекрестком человеческих интересов, забот и проблем жителей Псковской области», - сказал Максим Костиков.

Он отметил, что в зале сегодня собралось много друзей ПЛН, включая тех, кто уже многие годы сотрудничает с редакцией, в том числе с самого ее рождения, а также тех, кто только в этом году пришел в политику, в общественную жизнь, в бизнес. Он поблагодарил всех, кто пришел на праздник, и тех, кто поздравил редакцию, но не смог присутствовать лично, включая губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Смотрите также Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.