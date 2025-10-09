Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив

Основой Псковской Ленты Новостей является способный, профессиональный, знающий свое дело коллектив. Такое мнение озвучил экс-депутат Псковского областного собрания Анатолий Тиханов.
«Псковская Лента Новостей - это довольно способный, профессиональный, знающий свое дело коллектив, который показывает себя на протяжении уже двух с половиной десятков лет с профессиональной стороны. Тут уж у них это не отнимешь, и это действительно так. Я бы даже сказал, что ПЛН хоть и является региональным средством массовой информации, но на самом деле тянет даже, я думаю, на российский уровень. И не зря иногда российские СМИ делают ссылки в своих публикациях на Псковскую Ленту Новостей. Хочется сказать, подводя некий итог, что так держать, молодцы! Работать, стараться, стремиться, не ронять планку! Успехов всегда и во всем, душевного спокойствия, равновесия и чтобы везло!» - сказал Анатолий Тиханов.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.