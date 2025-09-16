Гриль и другие ценные призы разыграли на автофестивале в честь юбилея ПЛН

Ценные призы, включая гриль, разыграли на автофестивале-выставке «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В течение всего праздника у псковичей была возможность взять номер своего выигрыша. В конце праздника жеребьёвка определила победителей.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.
