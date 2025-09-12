Общество

День в истории ПЛН. 12 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 12 сентября в разные годы.

2002 год. Псковичи не спешат расставаться с паспортами граждан СССР

Начальник паспортно-визовой службы (ПВС) УВД Пскова Елена Анучина в 2002 году сообщала, что обмен паспортов в областном центре проходил очень медленными темпами.

«На сегодня, - говорила Елена Анучина, - лишь около 55 процентов жителей Пскова поменяли свои старые паспорта на новые, российские. Хотя формально обмен паспортов будет продолжаться до 31 декабря 2003 года, но для паспортно-визовой службы этот срок ограничен датой 30 сентября 2003 года. До этого срока нам необходимо всем псковичам выдать российские паспорта. Последний квартал будущего года – как бы резервный. Три последних месяца уйдут на то, чтобы проверить проделанную работу, убедить оставшихся жителей поменять паспорта старого образца, То есть практически остаётся год до завершения обмена».

По словам Елены Анучиной, чтобы справиться с поставленной задачей, ежедневно ПВС должна выдавать не менее трёх сотен новых документов, удостоверяющих личность граждан России. На самом же деле их выдавали намного меньше.

2007 год. Активная фаза российско-индийских учений в Пскове начнется 16 сентября

Делегация военнослужащих Вооруженных сил Индии, которая 11 сентября прибыла в Псков для участия в совместном российско-индийском тактико-специальном антитеррористическом учении «ИНДРА-2007», в настоящее время проходит адаптацию. Об этом сообщала служба информации и общественных связей ВДВ 18 лет назад.

Активная фаза учения должна была начаться 16 сентября после проведения адаптации индийских военнослужащих и подготовки к совместным действиям. Планировалось, в частности, что в рамках проводимого учения экипажи самолетов: одного Ил-76 из состава 110 Комсомольского Трансильванского военно-транспортного авиационного полка и одного Ил-76 из состава индийских ВВС на площадку приземления Кислово парашютным способом десантируют 60 военнослужащих ВДВ России и 60 военнослужащих Вооруженных сил Индии. В ходе маневров подразделения спецназа ВДВ России и Индии отработают вопросы, связанные с поиском и уничтожением террористов в условиях среднепересеченной местности. Завершатся учения 20 сентября.

В учениях планировали принять участие подразделения специального назначения Воздушно-десантных войск, Военно-воздушных сил Вооруженных сил РФ и разведывательные группы парашютной бригады, а также представители ВВС индийских Вооруженных сил.

2011 год. В Пскове бомжи нашли в кустах труп мужчины

В Пскове скончался мужчина после распития с бомжами спиртных напитков. Как сообщал Псковской Ленте Новостей следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Андрей Мазуров, следственным отделом по городу Пскову проводилась доследственная проверка по факту обнаружения 10 сентября трупа мужчины у дома №2 по улице Волкова.

Сообщение об обнаружении трупа поступило в правоохранительные органы 10 сентября 2011 года в 17:30 от лиц БОМЖ, которые рассказали, что вместе с мужчиной, труп которого был обнаружен, употребляли спиртное. Затем мужчина пошел домой, а через некоторое время эти же лица БОМЖ увидели в кустах труп.

По приезду на место происшествия следственно-оперативной группы труп мужчины лежал на земле, возле головы были рвотные массы. Со слов лиц БОМЖ, мужчину зовут Андрей Дмитриев. Последний был одет в спортивный костюм темного цвета, кроссовки серого цвета. Телесных повреждений на трупе не обнаружено.

2013 год. Псковские наркополицейские сожгли в печи наркотики, мобильники и кальяны

11 сентября 2013 года сотрудники псковского управления наркоконтроля провели плановое мероприятие по уничтожению наркотиков. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист - эксперт группы информации и общественных связей управления ФСКН России по Псковской области Надежда Кирева, в печь одной из котельных города Пскова было отправлено более 19 кг различных наркотиков.

Героин, амфетамин, МДМА, метадон, морфин, дезоморфин,3-метилфентанил, 6-моноацетилморфин, гашиш, а также марихуана, растения конопли, маковая солома, экстракт маковой соломы, изъятые сотрудниками eправления ФСКН России из незаконного оборота, сгорели в печи. Основную часть в объеме уничтоженных наркотических средств составили наркотики растительного происхождения - в огне сгорело около 10 килограммов марихуаны и гашиша, а также более 6 килограммов маковой соломы и кустов конопли. Уничтожены 8,5 килограммf марихуаны, изъятой в конце прошлого года в кафе Ахтамар», 18 тысяч шприц - тюбиков с промедолом, которые наркополицейские изъяли в одной из воинских частей в Пскове.

В печь отправилась и целый ряд сильнодействующих веществ: нандролон, метандиенон, станазолол, оксиметалон, тестостерон эфедрина гидрохлорид, сибутрамин.

Стоимость сожженных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на черном рынке составляла около 4 миллионов рублей.

2014 год. Торгово-гостиничный комплекс появится на территории автовокзала в Пскове

На территории псковского автовокзала появится торгово-гостиничный комплекс. Об этом в ходе презентации сообщала заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам ГППО «Псковавтотранс» Анастасия Алексеева.

Это будет здание в 3-4 этажа не выше 17 метров. Она пояснила, что строительство связано с привлечением инвестиций на второй этап реконструкции автовокзала.

Как мы можем заметить, на данный момент такого комплекса нет до сих пор.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.