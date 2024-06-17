←   ПЛН
АвтоМир / Автомобили

«Ближе к народу»: псковичам назвали преимущества нового бренда автомобилей Belgee

17.09.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

Преимущества нового бренда Belgee назвала руководитель отдела продаж «Автосалона №1» Диана Клюева в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Belgee, я бы сказала, ближе к народу. Во всех смыслах. Это белорусская сборка автомобилей Geely, все те же самые технологии, та же самая платформа. Единственное, там предыдущий кузов. Если клиент готов переплачивать за обновленный кузов, то это уже к бренду Geely. А так это те же моторы, те же коробки, те же технологии Volvo, которые давно уже всем известны», - сказала Диана Клюева.

Напомним, «Автосалон №1» выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team. 

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+ 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
