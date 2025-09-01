Общество

Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания

Деятельность Псковской Ленты Новостей в медийном поле заслуживает высокой оценки и уважения. Такое мнение высказал председатель Псковского областного суда Олег Лазарев.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-летия со дня образования электронного периодического издания "Псковская Лента Новостей"! Ваша успешная и эффективная работа в медийном пространстве заслуживает особого признания и достойна уважения», - сказал Олег Лазарев.

Он подчеркнул, что объективность и достоверность размещаемой информации отличает сотрудников Псковской Ленты Новостей, подчеркивая их индивидуальность и профессиональное мастерство.

«Благодаря вашей слаженной работе каждый житель Псковской области имеет возможность оперативно и доступно узнавать о событиях, происходящих в регионе», — добавил председатель суда.

В завершение своего поздравления Олег Лазарев пожелал коллективу ПЛН дальнейших профессиональных побед, творческих успехов и вдохновения, новых интересных тем и проектов, а также крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.