Общество

День в истории ПЛН. 19 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 19 сентября в разные годы.

2001 год. В Себежском районе бультерьер-убийца загрыз свою хозяйку – ровесницу Октября?

В 2001 году в Себежском районе в посёлке Идрица в доме №18 по улице Максима Горького был обнаружен труп местной жительницы (1917 года рождения) с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что смерть престарелой женщины наступила в результате нападения принадлежащей ей собаки породы бультерьер.

Однако заместитель прокурора Себежского района Владимир Матвеев прокомментировал этот факт достаточно осторожно. Он подтвердил, что действительно в собственном доме в Идрице был обнаружен труп 84-летней местной жительницы со следами нападения собаки. Бультерьер сотрудников милиции в дом не пускал, и собаку пристрелили. Но пока остаётся не ясным, когда собака напала на хозяйку: либо когда женщина была ещё жива, либо уже после её смерти. Ответ на этот вопрос должно было дать заключение экспертизы.

2002 год. Псков готовится стать библиотечной столицей России

23 года назад сообщалось, что в помещении областной научной библиотеки состоится пресс-конференция, тему которой обозначили так – «Псков - библиотечная столица 2003 года». В качестве ее основных участников заявлены председатель комитета по культуре Псковской областной администрации Александр Голышев и директор библиотеки Вера Павлова.

В мае 2003 года Пскова должен был стать местом проведения VIII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, на которые по традиции собирается вся библиотечная общественность страны.

2007 год. Из 36 отделений партий в Псковской области осталось 15

19 сентября 2007 года в Псковской области было зарегистрировано 15 отделений политических партий. Как сообщал заместитель руководителя управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области Геннадий Абрамкин, год назад таких отделений в Псковской области было 36.

За 8 месяцев 2007 года регистраторы посетили 18 мероприятий, которые проводили отделения партий, только в сентябре их было 4. Кроме этого, регистраторы осуществили 19 проверок региональных отделений политических партий в Псковской области.

По итогам проверок пяти руководителям отделений партий были вынесены предупреждений, еще в четырех случаях были составлены административные протоколы. Все 4 протокола, по словам Геннадия Абрамкина, касались вопроса непредоставления отчетов о финансовых делах отделений в областную избирательную комиссию. Он особо подчеркнул, что деятельность отделений «Единой России» и «Справедливой России» не вызвали у регистраторов нареканий, и в число 9 партий, получивших замечания, они не вошли.

В заключение Геннадий Абрамкин еще раз отметил, что регистраторы не вмешиваются в дела отделений партий, а лишь «следят за тем, чтобы все действия отделений производились в рамках принятого законодательства, в соответствии с уставом партии и законом о политических партия».

2008 год. Псковское региональное отделение партии «Возрождения России» ликвидировано

19 сентября 2008 года стало известно, что Псковское региональное отделение партии «Возрождения России» ликвидировано. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в управлении министерства юстиции РФ по Псковской области, на основании вступившего в законную силу решения Верховного суда РФ от 15 июля 2008 года Минюст России вынес распоряжение от 22 августа о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц партии «Возрождения России» ее структурных подразделений в регионах.

12 сентября руководитель управления Минюста РФ по Псковской области Николай Филипчик подписал распоряжение о ликвидации регионального отделения партии «Возрождения России». Руководителем отделения партии являлся Вячеслав Золотухин.

2012 год. Псковская природоохранная прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник

На территории Порховского района Псковская природоохранная прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в природоохранной прокуратуре, в обнаруженном месте было произведено захоронение останков лошади, павшей от сибирской язвы в 1968 году. Площадь захоронения составляет 60 квадратных метров.

Как отмечено в инструкции о мероприятиях против сибирской язвы, возбудитель болезни относится к спорообразующим микроорганизмам, способен при определенных условиях размножаться в почве и сохранять свою жизнедеятельность десятки лет.

Как отмечало главное государственное управление сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области, такие захоронения не всегда официально регистрируются как объекты недвижимости. Их местонахождение зачастую не нанесено на карты землепользования районов, что может явиться причиной чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся развитием эпизоотий, массовых заболеваний и гибели людей и животных в случае случайного или преднамеренного нарушения целостности захоронения.

По иску природоохранной прокуратуры 3 сентября 2012 года Порховский районный суд вынес решение об обязании администрации Псковской области принять меры по приведению сибиреязвенного скотомогильника в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил, оградить площадь захоронения в 60 квадратных метров глухим забором высотой не менее двух метров.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.