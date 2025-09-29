Общество

День в истории ПЛН. 30 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 30 сентября в разные годы.

2002 год. В Пскове прошли гонки яхтсменов

29 сентября 23 года назад состоялись гонки на призы закрытия сезона у псковских яхтсменов в классах гоночных швертботов.

Как сообщил председатель федерации парусного спорта Псковской области Сергей Оверкин, неожиданностей последняя гонка не принесла. В классе «Оптимист» все четыре старта выиграл Евгений Козлов, который победно попрощался с этим классом парусных судов. В следующем сезоне он будет стартовать в классе «Луч». Четыре вторых места в гонках на этот раз завоевал Антон Антипов, что принесло ему второе общезачетное место. Третье место в итоговом зачете занял Станислав Павлов, который столь успешно завершил всего лишь первый сезон занятий парусным спортом.

В классе яхт «Луч» в спор молодости вмешался опыт. Все четыре гонки принесли победу Сергею Оверкину. А вот за второе и третье места борьба развернулась нешуточная. Как всегда соперничество Юрия Данца и Максима Сеножатского было острым. При равенстве очков преимущество было отдано Юрию Данцу, а решающую роль тут сыграли два финишных серебра.

2004 год. Михаил Кузнецов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Псковской области

30 сентября 2004 года председатель совета директоров ООО «Псковский мелькомбинат» Михаил Кузнецов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Псковской области.

Михаил Кузнецов родился в 1968 году, имеет высшее образование.

На тот день о своем желании участвовать в выборах главы администрации Псковской области заявили 15 человек: действующий глава области Евгений Михайлов, президент международной ассоциации «РОСТЭК-Терминал» Михаил Брячак (зарегистрирован), депутат Госдумы Алексей Митрофанов (зарегистрирован кандидатом от ЛДПР), вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Подзноев, председатель правления товарищества собственников жилья «Юбилейная 89, А» Андрей Тарасов, помощник депутата Госдумы Алексея Митрофанова Эдуард Ващук, начальник штаба ВДВ Николай Стаськов, безработный Виктор Яшин, член Совета Федерации Игорь Провкин, герой Советского Союза Александр Солуянов, заместитель директора информационного агентства «Норд-Вест Хроник» Юрий Беляев, безработный Виктор Немихайлов, генеральный директор ОАО «Кондитерский холдинг «Октябрь», гражданка Израиля Марианна Белоусова, мэр Пскова Михаил Хоронен и председатель совета директоров ООО «Псковский мелькомбинат» Михаил Кузнецов.

Выдвижение кандидатов началось с 5 сентября и продлилось до 18 часов 4 октября того года.

Выборы губернатора Псковской области были назначены на 14 ноября 2004 года. В итоге пришлось проводить повторное голосование. Во втором туре выборов псковского губернатора принимали участие Михаил Кузнецов и действующий глава области Евгений Михайлов. Победу одержал Михаил Кузнецов, победив с отрывом 7,43% голосов. За кандидата проголосовало 48,83% избирателей. Евгений Михайлов набрал 41,40%. Против всех проголосовало 8,98%. Явка на выборах составила 46,9%.

2005 год. Экс-главе Плюсского района дали пять лет условно

В областном суде закончилось слушание дела о взятке в отношении бывшей главы Плюсского района Галины Михайловой. Приговор был вынесен в 16:00. Тройка судей, занятых в процессе, признала Галину Михайлову виновной по части 3 статье 290 УК РФ (получение взятки, совершенное главой органа местного самоуправления) и приговорила ее к 5 годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года и трехлетнему запрету занимать определенные административные должности.

По словам адвоката Анны Ваниной, многие материалы, предоставленные стороной защиты, не были приняты во внимание. Поэтому данное решение судей сторона защиты считает незаконным и будет обжаловать его в Верховном суде Российской Федерации.

Уголовное дело в отношении Галины Михайловой было возбуждено 1 марта этого года, когда сотрудниками УБЭП Псковской области был зафиксирован факт получения взятки в размере 20 тысяч рублей. Эту сумму Галина Михайлова получила от руководителя Плюсского ГД РСП Каткова якобы за освобождение от поставок леса на нужды образовательного учреждения.

По словам обвиняемой, эта сумма была получена не в качестве «отступных», а добровольно передана Катковым на нужды администрации района. А само дело о взятке было спровоцировано начальником Плюсской милиции Васильевым в силу их взаимных неприязненных отношений.

2008 год. Труп женщины нашли в мусорном контейнере на улице Герцена в Пскове

Труп женщины обнаружен 30 сентября в мусорном контейнере, стоящем во дворе дома 14 по улице Герцена в Пскове. Об этом сообщал Псковской Ленте Новостей заместитель руководителя следственного отдела по городу Пскову следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области Георгий Степанов.

На туловище, голове и конечностях погибшей были обнаружены многочисленные колото-резаные раны. Следственный отдел возбуждал уголовное дело по статье 111.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

2010 год. Губернатора Псковской области наделили правом издавать собственные акты

Губернатора Псковской области наделили правом издавать собственные акты. Соответствующие поправки в Устав Псковской области приняли депутаты Псковского областного Собрания в ходе 44-ой сессии, которая проходит сегодня, 30 сентября.

Данный законопроект был разработан в целях приведения отдельных норм Устава области в соответствии с действующим федеральным законодательством. Она из поправок касается установления такой формы документа, как акт губернатора области. Актом оформляется решение губернатора о досрочном прекращении полномочий областного Собрания. Согласно федеральному законодательству губернатор обладает четко определенной исключительной компетенцией, отличной от компетенции администрации области. При исполнении своих полномочий губернатор издает Указы и распоряжения. Уставом же Псковской области губернатор не наделен правом издания собственных правовых актов для решения вопросов, относящихся к его исключительной компетенции.

За поправки должны были проголосовать 30 депутатов (квалифицированное большинство). Из 32 присутствующих на сессии депутатов за закон проголосовал 31 депутат. Пост губернатора тогда занимал Андрей Турчак.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.