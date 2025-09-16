Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 17 сентября

17.09.2025 18:39|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 17 сентября в разные годы.

 

2004 год. Появился восьмой претендент на место губернатора Псковской области

17 сентября 2004 года на пост губернатора Псковской области изъявил желание баллотироваться безработный Виктор Яшин 1965 года рождения. Как сообщал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук, Виктор Яшин стал восьмым претендентом на место губернатора.

Фото: Государственная Дума

21 год назад избирком также уведомили о своем выдвижении глава области Евгений Михайлов, президент международной ассоциации «РОСТЭК-Терминал» Михаил Брячак, депутат Госдумы Алексей Митрофанов, вице-спикер Псковского областного Собрания Геннадий Подзноев, председатель правления товарищества собственников жилья «Юбилейная 89, А» Андрей Тарасов, помощник Алексея Митрофанова Эдуард Ващук и начальник штаба ВДВ Николай Стаськов.

Отметим, Виктор Яшин в 1996 году получил мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после того, как Евгений Михайлов был избран губернатором Псковской области. В Государственной Думе Яшин работал до 1999 года, в 2000-е и 2010-е участвовал в общественно-политической жизни региона, в том числе в избирательных кампаниях различного уровня. В 2024 году вступил в «Справедливую Россию». А в 2025 году Виктор Яшин был выдвинут на довыборы в Псковскую гордуму. 

2007 год. Троих детей вывели из младенчества на традиционной псковской вечорке

Троих детей в возрасте от 4 до 7 лет «вывели из младенчества» на традиционной молодежной вечорке, которая прошла в областном центре народного творчества. В вечорке приняли участие около 50 человек – студенты псковских вузов и участники фольклорных коллективов.

В ходе вечорки участники вспоминали обряды, связанные с встречей осени и Семеновым днем, в частности, проводили «постриг» подрастающих мальчиков и девочек, а также «хоронили» мух и тараканов.

Завершилась вечорка поцелуйными играми и традиционными танцами.

2009 год. 214 безработных уже получили средства на реализацию своих бизнес-планов в Псковской области

214 безработных уже получили средства на реализацию своих бизнес-планов и открытие своего дела в Псковской области. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников в ходе встречи губернатора области Андрея Турчака с профсоюзными лидерами региона. 

Общий объем финансирования программы, направленной на снижение напряженности на рынке труда Псковской области, планировалось, что составит 284 млн рублей, в том числе – 270 млн должны были составить субсидии из федерального бюджета, 14 млн – средства областного бюджета.

Сергей Аржаников отмечал, что на тот период безработица в Псковской области составляла 3,2 % к числу работающих граждан. Всего в службах занятости области были зарегистрированы 11 тысяч 468 безработных, но в последнее время наметилась тенденция к снижению их числа. «Только с начала месяца трудоустроены 400 человек. Кроме того, сократилось число граждан, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы. В начале августа таких было 344 человека, сегодня - 89 человек», - рассказал Сергей Аржаников.

По данным мониторинга, около 30% безработных уволились по собственному желанию. 

2011 год. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении лжегаишников, орудовавших почти 10 лет, в том числе и в Псковской области

14 лет назад в суд было передано уголовное дело в отношении группы лжегаишников, которая почти 10 лет терроризировала водителей грузовиков и спецтехники, в том числе и на территории Псковской области.

Участников этой хорошо законспирированной группы сотрудникам угрозыска удалось задержать в июле 2009 года, в ходе проведенной спецоперации. По данным следствия, группа в течение 10 лет орудовала не только на дорогах Петербурга и Ленобласти, но и соседних регионов: Псковской, Новгородской, Вологодской областей. Жертвами грабителей были водители грузовиков и спецтехники.

Схема действий была такова: после остановки грузовиков лжеинспекторы ГАИ пересаживали водителей в свои разукрашенные гаишной спецсимволикой автомобили и вывозили в лес, где удерживали до момента похищения и транспортировки перевозимых грузов. 

Только по доказанным эпизодам материальный ущерб от преступной деятельности составил несколько миллионов рублей.

В ходе разработки банды сыщики угрозыска получили информацию о подготовке очередного преступления оставшимися на свободе членами ОПГ. С целью их задержания была сформирована оперативная группа. 5 июля 2009 года, около 3 часов ночи в Ленобласти, на 468 километре федеральной трассы Вологда – Новая Ладога участники данной преступной группы под видом сотрудников ДПС остановили грузовой автомобиль «Камаз», после чего, применив физическую силу, попытались похитить у водителя 600 тысяч рублей.

Все участники нападения - 7 человек - были задержаны на месте совершения преступления – «с поличным». В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 161 УК РФ («грабеж»).

При проведении обысков у преступников изъяли: комплект повседневной формы сотрудников ДПС синего цвета с погонами старшего лейтенанта, четыре жилета ДПС, зимняя шапка, кепка ДПС, два жетона ДПС без номеров, два светоотражающих жезла, три комплекта камуфлированной формы зеленого цвета, камуфляжный зимний костюм серого цвета, зимний костюм ДПС синего цвета, самодельный государственный номерной знак МВД синего цвета, импортный пистолет,  бейсбольная бита, два ножа, две стационарные радиостанции, пластиковые хомуты белого цвета, наклейки с надписями «ДПС» и «Милиция». Кроме того изъяли преступные автотранспортные средства - «Соболь», «ВАЗ 2110», «ВАЗ 2107».

2013 год. Брат с сестрой содержали наркопритон на улице Алтаева в Пскове

Притон на улице Алтаева в Пскове закрыли сотрудники управления ФСКН России по Псковской области. Содержал притон 39-летний пскович совместно со своей 34-летней сестрой.

Они предоставляли помещение кухни своей квартиры лицам, употребляющим наркотические средства в немедицинских целях. Брат с сестрой обеспечивали необходимые условия для наркозависимых людей. Доступ в жилище был свободным, имелась посуда для приготовления наркотиков, а у кого их не было с собой – можно было получить у хозяев квартиры.

В следственном отделе управления ФСКН России по Псковской области в отношении брата и сестры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ. В 2013 году наркополицейские закрыли в области пятый притон. В 2012 году было закрыто шесть наркопритонов.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
