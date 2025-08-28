Общество

Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской

Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем С.В. Ковалевской в Полибино на юге Псковской области Светлана Белюкова директору «Гражданской Прессы» Максиму Костикову в рамках торжественного вечера в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На тыкве изображен логотип 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.