Выпускающий редактор ПЛН выступила с речью на автофестивале «Автомир Пскова-25»

Выпускающий редактор Псковской Ленты Новостей выступила с речью на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25», которая проходит сегодня, 20 сентября.
«Дорогие псковичи, гости города. Псковская Лента Новостей в этом году масштабно празднует свое 25-летие. Это уже четвертое по счету мероприятие, которые мы проводим, чтобы разделить этот праздник с вами. Сегодня еще более торжественный день, ведь исполняет 50 лет нашему директору Максиму Эдуардовичу Костикову, который правда вкладывает в наш проект все силы и душу. Он наш лидер, наш штурман, и мы его очень любим», - отметила она.
«Раз уж вы пришли сюда в дождь, самое сложное уже позади. Мы подготовили автофестиваль-ярмарку, разлиные площадки, главная наша цель - это, конечно, собрать всех флагманов рынка в одном месте. Надеюсь, кто-то из вас сегодня приблизится к такому серьезному решению, как покупка автомобиля. Всем желаю хорошего дня и выходных! Читайте Псковскую Ленту Новостей, мы работаем для вас», - заключила Ксения Иванова.