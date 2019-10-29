Спорт

Команда «Юность» вошла в 20-ку лучших команд на всероссийском фестивале по дворовому футболу

Команда «Юность» из Невеля заняла 17-е место на Всероссийском фестивале детского дворового футбола. Всего в соревнованиях, организованных в Москве при поддержке партии «Единая Россия», участвовала 61 команда.

На групповом этапе, невельские футболисты провели встречи с соперниками из Северной Осетии, Нижегородской и Московской областей и получили «путевку» в плей-офф, сообщили ПЛН в пресс-службе регионального отделения партии.

Сегодня, 1 ноября, на базе академии «Спартак» имени Ф. Ф. Черенкова ребята продолжили борьбу за звание лучших. Представители Псковской области обыграли команды Якутии (1:0), Татарстана (3:1, победа по пенальти) Курганской (3:0) и Казанской (1:0) областей. Однако уступили футболистам из Мурманской области (2:3, поражение по пенальти). «Команда «Юность» не проиграла ни одного матча в основное время», - отметили в МБУ «Лидер» Невельского района.

Напомним, возможность представить Псковскую область на фестивале в столице дети получили благодаря победе на региональном уровне и поддержке партийного проекта «Единой России», который курирует вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.