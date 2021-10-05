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Общество

Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псковскую область

05.10.2021 11:12|ПсковКомментариев: 1

Новая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в Псковскую область 4 октября. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера поступила новая партия вакцины - 1620 доз "ЭвиВакКороны"», - отметил глава региона и призвал записываться на прививку.

В регионе продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. Так, 4 октября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 316 человек (всего - 185 329), вторым — 360 (всего - 175 960). Ревакцинировались 253 жителя региона (всего - 4 767).

Использовано 76,5% поступившей вакцины.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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