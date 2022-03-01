Андрей Царев: Кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты Российской Федерации от региона Андрей Царев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал события, связанные с проведением спецоперации на территории Украины.
По его словам, для большинства это было «несколько неожиданное решение». Однако после анализа и углубления в историю всех событий становится очевидно, что рано или поздно все привело бы к такому развитию, добавил он. «Мы пытаемся сейчас хирургическим способом залечить эту рану. Надеюсь, что с наименьшими потерями для России и Украины у нас получится вылечить эту болезнь», - считает Андрей Царев.
Он также отметил, что происходящие события уже отражаются на жизнях россиян и жителей Псковской области - это касается эмоционального состояния и экономического положения.
«Какие-то ухудшения могут быть временно. Потому что введенные против России санкции не могут не отразиться на уровне жизни. Мое ближайшее окружение готово к тому, чтобы пережить эти трудности, потому что может произойти худшее. Чтобы не было более крупных военных действий, нужно обеспечить безопасность и мир в нашей стране. Полностью Россия в изоляции не окажется. Достаточно много стран поддерживают нас. Со стороны Западной Европы будет меньше контактов, безусловно», - подытожил Андрей Царев.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии, он длился около пяти часов.