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Политика

Андрей Царев: Кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена

02.03.2022 12:07|Псков

Директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, член Общественной палаты Российской Федерации от региона Андрей Царев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал события, связанные с проведением спецоперации на территории Украины.

«Причиной начала спецоперации на Украине стало желание прекратить все военные действия, длящиеся в течение восьми лет на территории Донбасса. Цель - наладить мир между Украиной и ДНР и ЛНР, провести денацификацию и разоружение националистических групп, которые стремятся сделать Украину враждебным государством для России. Надеюсь, в результате этих вынужденных действий у нас возникнут новые взаимоотношения. Мы все очень остро переживаем эти события, но понимаем, что, с другой стороны, эта кровоточащая рана на Донбассе должна быть залечена», - высказал свое мнение Андрей Царев.

По его словам, для большинства это было «несколько неожиданное решение». Однако после анализа и углубления в историю всех событий становится очевидно, что рано или поздно все привело бы к такому развитию, добавил он. «Мы пытаемся сейчас хирургическим способом залечить эту рану. Надеюсь, что с наименьшими потерями для России и Украины у нас получится вылечить эту болезнь», - считает Андрей Царев.

Он также отметил, что происходящие события уже отражаются на жизнях россиян и жителей Псковской области - это касается эмоционального состояния и экономического положения.

«Какие-то ухудшения могут быть временно. Потому что введенные против России санкции не могут не отразиться на уровне жизни. Мое ближайшее окружение готово к тому, чтобы пережить эти трудности, потому что может произойти худшее. Чтобы не было более крупных военных действий, нужно обеспечить безопасность и мир в нашей стране. Полностью Россия в изоляции не окажется. Достаточно много стран поддерживают нас. Со стороны Западной Европы будет меньше контактов, безусловно», - подытожил Андрей Царев.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

28 февраля прошел первый раунд переговоров России и Украины в Белоруссии, он длился около пяти часов. 

Теги: #Общественная палата Псковской области #Украина #Россия #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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