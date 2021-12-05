Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине

Правительство Эстонии запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства 21 апреля.
«Сегодня мы обсудили и запрет на въезд артистов. Договорились, что в военное время ситуация стала черно-белой, и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, в Эстонии не ждут. Каждый должен выбрать сторону», - приводит ее слова РИА Новости.
При этом она отметила, что составление списков российских и белорусских артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется, и добавила, что запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.