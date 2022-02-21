Экономика

Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР

Великолукский бизнесмен, председатель совета директоров ЗАО «Великолукский молочный комбинат», экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Матвеев перечислил возможные последствия признания независимости ДНР и ЛНР для экономики России. Свое мнение он выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы понимаем, что все, что касается производства, сегодня у нас во многом связано с поставками импортного оборудования, это раз. Могут быть наложены какие-то ограничения на сервис этого оборудования, поставку запасных частей и так далее. Во всяком случае, мы сейчас смело можем сказать (я просто вижу это на примере 2014 года), что мы, как минимум год, будем жить в состоянии неопределенности», - назвал первое последствие Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что бизнесмены уже сталкивались с проблемами, когда компании были не готовы им что-либо поставлять, потому что «они боялись, скажем так, санкций своего правительства».

«Есть компании, которые нам отказывались поставлять оборудование, так как они выполняли какие-то оборонзаказы для правительства. Хотя им никто не запрещал, но они сами себе запрещали», - пояснил Дмитрий Матвеев.

Второй проблемой он назвал трудности с программным обеспечением. «Мы с вами понимаем, что на сегодняшний день мы работаем со многим импортным программным обеспечением», - уточнил бизнесмен.

Третьей, еще более глобальной проблемой, по мнению Дмитрия Матвеева, являются трудности с инвестициями в капитал и привлечением инвестиций западных «не просто банков, а партнеров и фондов».

Четвертым последствием Дмитрий Матвеев назвал ограничение притока иностранной валюты в Россию. Это могут делать для того, «чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны».

«Для того, чтобы раскачивать общественное мнение, которое бы накаляло ситуацию. И мы видим, как они могут это делать на примере той же Украины. Мы же реально понимаем, что сегодня правительство и президент Украины не являются самодостаточными фигурами. Поэтому четвертый фактор - то, что могут и однозначно будут делать американцы. Я говорю больше про них, а не про европейцев, потому что европейцы, как мы видим, не хотят поддерживать эти санкции», - заключил бизнесмен.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 21 февраля.