Псковские адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь беженцам

Адвокатская палата Псковской области окажет бесплатную юридическую помощь 1 апреля гражданам, прибывшим с Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной адвокатской палате.
«25 марта 2022 года на расширенном заседании Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Псковской области было принято решение о проведении бесплатной правовой помощи гражданам, прибывшим с Украины, из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, в связи с тем, что указанные граждане оказались в тяжелой жизненной ситуации, плохо ориентируются в законах Российской Федерации, а круг вопросов, которые подчас необходимо решить, достаточно широк и требует юридических познаний», — отметили в адвокатской палате .
День бесплатной правовой помощи для указанных граждан пройдут 1 апреля с 10:00 до 17:00 в дистанционном формате.
«Адвокаты, входящие в состав Совета молодых адвокатов, готовы оказать помощь в виде правового консультирования по актуальным юридическим вопросам, а также по вопросам межведомственного взаимодействия», — добавили в адвокатской палате.
График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении Дня бесплатной правовой помощи:
|
ФИО адвоката
|
Номер мобильного телефона
|
Варава Валентина Юрьевна (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7 911-364-36-41
|
Винча Константин Геннадьевич (коллегия адвокатов «Независимая»)
|
+7 905-295-01-23
|
Здановская Анна Сергеевна (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-911-394-21-84
|
Иванова Анна Олеговна (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-905-575-21-10
|
Козлов Иван Викторович (коллегия адвокатов «Независимая»)
|
+7-911-384-66-58
|
Леонова Анна Константиновна (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-911-392-38-28
|
Леонов Михаил Михайлович (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-911-698-33-11
|
Михайлова Анна Владимировна (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-921-218-67-84
|
Мухин Александр Сергеевич (Псковская областная коллегия адвокатов)
|
+7-911-881-11-16
|
Орлов Игорь Валентинович (коллегия адвокатов «Независимая»)
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+7-911-359-19-21