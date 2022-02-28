Экономика

Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял около 80% состояния

Российский миллиардер, вице-президент нефтяной компании «Лукойл» и глава совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял до 80% своего состояния, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Фото: «МатчТВ»

В российском рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в 2021 году журналом Forbes, Федун занимал 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

Пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на «Спартаке», отметил один из источников и подчеркнул, что у футбольного клуба свой бюджет.

В сезоне-2020/21 бюджет «красно-белых» составлял 8,6 миллиарда рублей. Сам Федун летом 2021 года говорил, что бюджет на сезон-2021/22 увеличится.

Добавим, «Спартак» в феврале был исключен из числа участников 1/8 финала Лиги Европы из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановить участие российских клубов в турнирах под эгидой УЕФА.

В чемпионате России после 19-ти туров «Спартак» занимает девятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на 18 очков. От зоны стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге 10-кратного чемпиона России отделяют 4 очка.

В среду команда Паоло Ваноли проведет домашний матч 1/8 финала Кубка России против «Кубани».