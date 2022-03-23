Банк России возобновит торги акциями на Мосбирже

Банк России принял решение проводить 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX). По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж, сообщает пресс-служба банка.
Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской Биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской Биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.
РБК сообщает, что в список бумаг, торги которыми возобновятся на Мосбирже 24 марта, вошли:
обыкновенные акции АФК «Система»;
обыкновенные акции «Аэрофлота»;
обыкновенные акции АЛРОСА;
обыкновенные акции Московского кредитного банка;
обыкновенные акции «Северстали»;
обыкновенные акции «Детского мира»;
обыкновенные акции «Эн+ Груп»;
обыкновенные акции Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС);
обыкновенные акции «Газпрома»;
обыкновенные акции «Норникеля»;
обыкновенные акции «РусГидро»;
обыкновенные акции «ИнтерРАО»;
обыкновенные акции ЛУКОЙЛа;
обыкновенные акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК);
обыкновенные акции «Магнита»;
обыкновенные акции Мосбиржи;
обыкновенные акции МТС;
обыкновенные акции НЛМК;
обыкновенные акции НОВАТЭК;
обыкновенные акции «ФосАгро»;
обыкновенные акции ПИК;
обыкновенные акции «Полюса»;
обыкновенные акции «Роснефти»;
обыкновенные акции «Ростелекома»;
обыкновенные акции РУСАЛа;
обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка;
обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза»;
обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти»;
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