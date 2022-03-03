Общество

Администрация Псковской области сообщила о хакерских атаках на официальный сайт

Сейчас возрастает количество хакерских атак на сайты государственной власти и средств массовой информации. В том числе фиксировались атаки на официальные сайты госорганов администрации Псковской области, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: pixabay.com

«Хакерские атаки на сайты и рабочую сеть государственных органов начались со вчерашнего вчера. Атаки возобновились сегодня в районе 4-х утра и продолжаются с некоторой периодичностью. Мониторим те IP адреса, с которых ведется DDoS-атака, и блокируем в ручном режиме. География самая обширная – это Чили, Аргентина, США, Канада, но мы понимаем, что это просто прокси-сервера и настоящее местоположение хакеров отследить невозможно», - прокомментировал и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

Для оперативной отработки атак приняли все необходимые меры. Однако официальные сайты администрации Псковской области могут «зависать» и некоторое время не работать. В этом случае необходимо подождать и перезагрузить страницу через некоторое время, отмечают специалисты.