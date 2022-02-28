Экономика

Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями

Президент России Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Фото: РИА Новости

Документ опубликовали на официальном сайте Кремля, передает РИА Новости.

Он предусматривает следующие меры:

участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января этого года. Правило распространяется и на уже накопленные средства — их необходимо продать в течение трех дней. Контролировать этот процесс будет Центробанк;

запрещаются валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа;

резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валют на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Помимо этого, публичные акционерные общества до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении определенного набора условий.

Также указ разрешает кредитным организациям открывать банковские счета для физлиц без его личного присутствия и без присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.