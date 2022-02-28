Владимир Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с западными санкциями

Президент России Владимир Путин подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
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Документ опубликовали на официальном сайте Кремля, передает РИА Новости.
Он предусматривает следующие меры:
Помимо этого, публичные акционерные общества до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении определенного набора условий.
Также указ разрешает кредитным организациям открывать банковские счета для физлиц без его личного присутствия и без присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.