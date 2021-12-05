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Минобороны впервые опубликовало видео применения Су-35 в ходе спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 в специальной военной операции на Украине.

«Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС России выполнили обнаружение и перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе (об этом было объявлено 28 февраля — ред.)», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как отмечается, впервые показаны кадры выполнения ночных полетов.

В Минобороны также добавили, что первым летчиком, удостоенным в рамках операции звания Героя России, стал майор Виктор Дудин, который свою первую воздушную цель поразил уже в самом начале военных действий.

«В ходе боевого патрулирования он обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолет ВВС Украины. Так Виктор Дудин предотвратил нанесение удара по нашим войскам», — рассказали в министерстве.

Летчик неоднократно срывал атаки со стороны авиации украинских войск, уничтожив еще несколько воздушных целей как одиночно, так и в составе пары. Помимо этого Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1».

Представлен к госнаграде также молодой летчик-истребитель старший лейтенант Иван Перепелкин. Он в одном бою уничтожил два самолета Су-27 украинских войск ракетами «воздух-воздух».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины, по словам Путина, речи не идет.

Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям.