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Центры поддержки беженцев из Донбасса предложили открывать в приемных «Единой России»

Развернуть центры правовой поддержки жителям Донбасса на базе приемных «Единой России» в каждом регионе, куда прибывают беженцы, предложил секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Единой России».

«Центры правовой поддержки жителям Донбасса должны быть развернуты на базе приемных "Единой России" в каждом регионе, куда прибывают беженцы. Они будут работать без выходных», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак напомнил, что 20 февраля на базе Ростовской общественной приемной председателя партии был открыт первый Центр правовой поддержки для жителей Донецкой и Луганской народных республик. «Здесь оказывается квалифицированная юридическая помощь по всем возникающим правовым вопросам, в том числе по получению президентских выплат и другим вопросам», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Андрей Турчак посетил пункт временного размещения (ПВР) беженцев из Донбасса в Ростове.