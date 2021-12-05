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В России и мире

Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

21.03.2022 17:10|Псков

Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Такое решение принято сегодня, 21 марта.

Решение начнут исполнять немедленно. Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам, пишет РИА Новости.

По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. Компания, подчеркивает Генпрокуратура, нарушает собственные правила, разрешая призывы к убийствам российских военных.

Прокурор указал, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp, а только за использование сервисов людей наказывать не будут.

Напомним, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С прошлого понедельника Instagram недоступен с российских IP-адресов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook – из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

Теги: #экстремизм #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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