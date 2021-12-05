Япония выразила протест в связи с включением ее в список недружественных России стран

Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
«Внесение Россией (Японии — ред.) в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест», — цитирует его РИА Новости.
Напомним, правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него помимо стран ЕС, США, Великобритании и других вошла также и Япония.