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Более 80 объектов военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов ВС России

83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины вывели из строя в результате ударов российских вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 24 февраля.

«Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" Вооруженных сил Украины», - цитирует его ТАСС.

Кроме того, войска Донецкой и Луганской народных республик прорвали эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 км. Все поставленные перед группировками войск ВС РФ задачи по защите ДНР и ЛНР на день выполнены успешно.

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