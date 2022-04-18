Основные проблемы трудоустройства беженцев назвали в областном комитете по труду

Основные проблемы с трудоустройством вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик возникают при оформлении документов. Такое мнение высказала исполняющий обязанности председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова в ходе ярмарки вакансий, прошедшей в ПВР в Невельском районе. Мероприятие состоялось сегодня, 19 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вопрос с документами всегда решается индивидуально, подчеркнула Алена Трунова. Кто-то успел взять с собой и трудовую книжку, и диплом, а кто-то прибыл только с паспортом.
При этом по российскому законодательству при устройстве на некоторые предприятия необходимы справка об отсутствии судимости и медицинская книжка. Для оформления последней нужны деньги, и вопрос с возможным финансированием за счет госпрограмм и других источников рассматривается, добавила Алена Трунова.
На ярмарке вакансий в Опухликах потенциальные работники смогли познакомиться с руководителям 16 предприятий Великолукского, Невельского, Пустошкинского и Печорского района. На ярмарке вакансий были представлены деревообрабатывающие, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.
Напомним, около 400 беженцев прибыли в Псковскую область 11 апреля, большинство из них - женщины и дети. Пунктом временного размещения для них стал санаторий «Голубые озера» в Невельском районе.