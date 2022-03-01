Политика

Как выйти из украинского кризиса?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Псковские политики и общественные деятели высказывают свое мнение о дипломатических усилиях по выходу из украинского кризиса и возможностях скорейшего прекращения специальной военной операции.

В Белоруссии состоялся первый раунд переговоров российской и украинской сторон. Этого события ждали многие, но очевидных результатов оно не принесло. Некоторые аналитики объясняют это тем, что в большой политике вопросы не решаются быстро. Тем не менее, у многих экспертов сам факт встречи сторон за столом переговоров вызывает сдержанный оптимизм, который подогревается надеждой, что в ближайшее время переговорный процесс возобновится. Во всяком случае – появилась потенциальная альтернатива специальной операции.

Мы решили выяснить у представителей псковского общественно-политического сообщества, есть ли варианты дипломатического урегулирования сложившейся ситуации в ближайшей перспективе? Или российской армии следует продолжить специальную военную операцию на Украине «вплоть до достижения поставленных целей» - о чем заявил министр обороны России Сергей Шойгу?

В данный момент для России не стоит вопрос продолжать спецоперацию на Украине или нет. Если начали, значит, нужно доводить ее до конца. Такое мнение высказал первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. Дипломатический выход из ситуации коммунист назвал поражением для России. Закончить спецоперацию, по его мнению, можно только тогда, когда РФ будет контролировать большую часть Украины.

«У нас такого нет — отступать, нельзя. Уже раз начали специальную военную операцию, надо доводить ее до конца, поэтому, если этот вопрос будет решаться дипломатически, это будут уступки, это будет поражение. Надо только вперед, победа будет на нами. Нацизм в его гнезде, зародыше, нужно задавить, как говорится, иначе он расползется и будет, в том числе, и в России. Мы уже это проходили. Когда будем контролировать ситуацию, тогда можно завершать — когда под контролем наших военных сил и сторонников, которые находятся на территории Украины (об этом не говорят, но такие люди тоже есть), будет большая часть территории Украины, большие города, большие населенные пункты».

Выступает за прекращение спецоперации России на Украине любым путем депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук. По его мнению, дипломатия в данный момент - единственный вариант развития событий. Защита ДНР и ЛНР - странный повод для ввода войск на территорию Украины, считает депутат. Их проблему нужно было решать в течение последних восьми лет и решать не так, подчеркнул парламентарий.

«Всегда должна быть дипломатия, это даже не выбор, здесь нет выбора. У нормального, здравомыслящего человека выбора никакого нет, это только дипломатия, только переговоры. Это совершенно сумасшедшее, совершенно невменяемое, совершенно фантастическое событие, которого не то чтобы не ждали, это даже не как снег на голову, я не знаю, с чем это сравнить. Все размещения войск, которые происходили на границе, все эти учения — я был на тысячу процентов уверен, что это способ политического давления, что дальше никто не пойдет. Защита ДНР и ЛНР — это очень странный повод, потому что проблему ДНР и ЛНР нужно было решать в течение этих восьми лет. И решать не так. Наверное, все это началось, потому что были абсолютно неправильные представления о том, что будет, потому что предполагалось, что это будет как Крым: вошли тихо, спокойно, не встречая никакого сопротивления, поменяли все, что им нужно, и вышли назад. Ну, вот так не получилось, а теперь мы... мы все виноваты, это надо понимать, что виноваты мы все».

Не видит смысла в переговорах с Украиной депутат Псковского областного Собрания, экс-депутат Госдумы Виктор Антонов. Спецоперацию российской армии нужно довести до конца, нельзя останавливаться на полпути. Украинские власти должны принять условия России, подчеркнул Виктор Антонов.

«Начали — надо заканчивать. До конца идти, останавливаться ни в коем случае нельзя. Все то же самое было с Грузией, помните, когда была война и потом все очень жалели о том, что не дошли до Тбилиси (столицы Грузии — ред.). Почему этого негодяя, Саакашвили (Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии — ред.), не взяли и в клетку не посадили. Ну, что дальше? То, что происходит сейчас... Те, кто в Сетях проклинает нашего президента — знаете, это пятая колонна. Я тут без всякого сомнения. Я думаю, что на сегодняшний день переговоры — это абсолютно никчемное занятие. Это должны быть не переговоры, а ультиматум — тот, который провозгласили наши власти, о которых говорил президент. Вот, какие позиции. Они всем понятны, ясны, и, прежде всего, это к НАТО — не выставляйте свое оружие, которое можно будет использовать как наступательное, все уже оговорено».

Договориться с Украиной сейчас невозможно, но, несмотря на это, переговоры вести надо, считает почетный гражданин Псковской области, экс-депутат Псковского областного Собрания Юрий Шматов. По его мнению, связано это с тем, что украинцы к нынешней ситуации шли с момента распада СССР. С 90-х годов на Украине начал процветать тот национализм, который был еще после Великой Отечественной войны, с ним боролись, его сторонников сажали в тюрьму, а затем эти люди вышли на свободу и продолжили продвигать свои идеи в обществе при поддержке Запада, считает собеседник. Часть населения эти люди запугали, а молодежь уже выросла на националистских взглядах. Настоящие русские и украинцы не хотят конфликта, уверен Юрий Шматов.

«Это националисты продолжают, издеваются над нашими пленными, над мирным населением. Они поступают как фашисты. При отступлении разворачивают орудия и стреляют по деревням, из которых вышли, зная, что там никого нет, одно мирное население. Нашим ребятам, которые сегодня находятся на Украине, сейчас очень тяжело. Что касается переговоров, я считаю, что их все равно вести надо. Людям все равно нужно будет жить. Те, кто захочет остаться в Украине, останутся, те, кто не захочет там жить, убегут или на Запад, или в Россию. Во всяком случае, переговоры все равно вести надо, но и надо добивать окончательно вот этих националистов. Если мы их не добьем до конца, все повторится уже не при нашей жизни, а при другой жизни: они снова воспрянут».

С резкой критикой действий нашей страны на Украине выступает известный политик, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. По его мнению, России следует прекратить огонь и вывести вооруженные силы с территории соседнего государства, именно такие договоренности должны быть достигнуты. Те переговоры, которые начаты сторонами, по словам политика, - не более чем попытка России тянуть время и отвлекать внимание.

«На мой взгляд, Россия на этих переговорах ставит перед собой одну цель — она тянет время, отвлекает внимание и делает вид, что пытается вести переговорный процесс. Изначальная позиция России заключалась в ультиматуме по отношению к Украине, этот ультиматум сформулировал Путин (Владимир Путин, президент РФ — ред.), но, судя по всему, дела с военной операцией ужасны, и Российская Федерация приехала на переговоры без предварительных условий. Как мне представляется, главной информацией и правдой поделился министр обороны России Сергей Шойгу, он сказал, что военные действия будут продолжаться на территории Украины до тех пор, пока не будут достигнуты их цели. Если выяснится и когда выяснится, что Украина не сдастся ни при каких обстоятельствах, то Российская Федерация будет готова применить, это очевидно по заявлением Путина, весь арсенал боевых средств, находящихся в ее распоряжении, для достижения цели. Последствия этого конфликта будут чудовищны для России. Что касается судьбы этих переговоров, на мой взгляд, единственные переговоры, которые сейчас могут вестись, - это переговоры о немедленном прекращении огня, о полном выводе российских Вооруженных сил с территории Украины, обмене погибшими и пленными, публикации информации о масштабе потерь, а дальше этим делом будет заниматься международный уголовный суд в Гааге, поскольку он уже заявил, что происходящее в Украине подсудно именно этому суду»,

На фоне развертывания спецоперации России на Украине и споров политиков и дипломатов продолжается работа по оказанию помощи беженцам. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов подчеркнул, что в создании достойных условий приема людей заинтересованы все.

«Недавно у нас прошло совещание всех уполномоченных Российской Федерации под руководством федерального уполномоченного. Главный вопрос — соблюдение прав беженцев, которые приезжают на территорию Российской Федерации в связи с событиями на Украине. В этой части намеченные меры связаны с тем, чтобы права беженцев, которые приезжают к нам, были обеспечены и региональными, и федеральными властями. Мы видим заинтересованность и федерального центра, и региона в том, чтобы создать людям, которые действительно вынуждены в связи с событиями пока пересидеть это время на территории России, все условия. Хотим мы этого или нет, но жизнь каждого человека нам дороже. Украинский народ сегодня переживает трудные события на территории ДНР и ЛНР и в других местах страны».

Для многих наших сегодняшних собеседников вопрос продолжать или нет российскую спецоперацию на Украине не стоит: они уверены, что ее следует довести до достижения поставленных целей и поддерживают действия властей. Часть представителей общественно-политического сообщества выразили мнение, что необходимо выходить из сложившей ситуации исключительно дипломатическим путем. Второй раунд переговоров дипломатов России и Украины анонсирован на 2 марта, и, по мнению некоторых экспертов, есть надежда, что стороны смогут прийти к договоренностям, которые позволят завершить российскую спецоперацию. Будем следить за развитием событий.

Дина Дабришюте