Экономика

Сведения о закупках попавших под санкции компаний перестали размещаться в ЕИС

Сведения о закупках компаний, в отношении которых ввели санкции, перестают размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) и носят конфиденциальный характер. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Сведения о закупках заказчиков, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены политические, экономические санкции (или иные меры ограничительного характера), а также информация о поставщиках, с которыми такими заказчиками заключены договоры, с 7 марта 2022 года перестают размещаться в ЕИС и носят конфиденциальный характер», - говорится в сообщении.

Соответствующий документ был разработан Минфином России и утвержден правительством РФ в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств.

Смотрите также Правительство утвердило перечень 48 недружественных России стран

«Изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков», - отметили в министерстве.

Заказчики-кредитные организации также применяют эти нормы (изменения), если санкции введены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию, добавили в Минфине.

Смотрите также Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.